SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Ve netleşti! Duyuru yapıldı tüm market raflarından kaldırılacak: Gidenler son kez baksın!

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde kapsamlı değişiklikler yaparak tüketici sağlığını koruma amacını güçlendirdi. Yeni düzenlemeler, özellikle limonlu soslar gibi yaygın ürünlerin içeriğine odaklanıyor. 31 Aralık'ta yürürlüğe girecek bu güncellemeler, gıda güvenliğinde yeni bir dönemi başlatacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 08:31 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 08:31
Ve netleşti! Duyuru yapıldı tüm market raflarından kaldırılacak: Gidenler son kez baksın!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yapılan yönetmelik değişikliği ile Türk Gıda Kodeksi kapsamındaki ürünlerde kullanılan bileşenlerin kontrolü daha da sıkılaştırılacak. Yeni düzenlemeler, gıda ürünlerine yasal olmayan bileşenlerin eklenip eklenmediğini belirlemek için uluslararası ve ulusal çalışmalarla desteklenen analiz metotları ve karar limitlerini zorunlu kılmakta.

SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNCELİKLİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu adımı, tüketicilerin sağlığını korumayı ve gıda güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Özellikle, limon aromalı ürünlerde gerçek meyve suyu kullanımını teşvik ederek, yanıltıcı ürünlerin piyasadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

Bu sayede, tüketiciler gerçek gıda ürünlerini tüketmeye teşvik edilerek sağlıklı beslenme konusunda önemli bir adım atılmış olacak.

31 ARALIK'TAN İTİBAREN YENİ DÖNEM

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelik, ilgili düzenlemelerin 31 Aralık itibarıyla etkin bir şekilde uygulanmaya başlanacağını duyurdu.

Bakanlık, gıda güvenliği ve tüketici sağlığını koruma yönündeki çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, gerekli görülen diğer düzenlemelerin de zamanla hayata geçirileceğini ifade etti.

ZARARLARI NELER?

Limon sosu, birçok kişi tarafından tüketildiğinde mide rahatsızlıklarına yol açabilir. Bu rahatsızlıklar arasında mide ekşimesi ve reflü gibi semptomlar bulunur. Ayrıca, limon sosuna eklenen yağ ve şeker, ekstra kalori kaynağı olup aşırı tüketildiğinde sağlık sorunlarına neden olabilir.

Limon sosunun asidik özellikleri, diş minesine zarar verebilir ve diş erozyonuna yol açarak ağız sağlığını olumsuz etkileyebilir. Yemeklerde doğal limon suyu yerine limon sosu kullanıyorsanız, bu sosun içerdiği katkı maddeleri vücut sağlığını bozabilir.

Limon sosunda genellikle doğal limondan çok farklı katkı maddeleri bulunur. Bu katkı maddelerinin bazıları, insanlarda alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Kaşıntı, kızarıklık, şişlik veya nefes darlığı gibi belirtiler bu alerjik reaksiyonların sonucunda ortaya çıkabilir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de disiplinlik olanlar soluğu Kılıçdaroğlu’nun yanında aldı! İmza kampanyası ve rapor iddiası... Hedef seçimli kurultay
Başkentten megakente 80 dakika! Ankara - İstanbul hattında 344 km’lik ’süper hızlı tren’ ağı | Çerkezköy - Kapıkule için tarih verildi
Emeklilerin maaş hesabı tamam: e-Devlet’e yeni ek ödemeler girildi! Ne kadar alınacağı nasıl görülecek? Örnekleriyle yeni aylıklar
Adana Büyükşehir Belediyesi’nde rüşvet çarkı! Kira, kredi kartı borcu, kasko... Hepsini iş adamına ödetmiş | WhatsApp’ta para trafiği
Takvim.com.tr dosyasını açtı | Fransa’ya Türk düşmanı-terör destekçisi lider: Jean-Luc Mélenchon aslında kimdir? PKK hayranı, Öcalan...
Ordu, Samsun ve Muş’ta şiddetli yağış sele neden oldu: 2 kişi hayatını kaybetti | Meteoroloji’den kritik uyarı...
Vincenzo Montella ile yola devam edilmeli mi? TAKVİM’in usta yazarlarından flaş sözler...
Fransa’da sandık çıkış anketleri belli oldu! İlk turun birincisi aşırı sağ üçüncü sıraya geriledi | Başbakan Gabriel Attal’dan flaş karar
Başkan Erdoğan’dan Berlin dönüşünde uçakta önemli açıklamalar! Batı’ya bozkurt tepkisi: Tamamen siyasi bir karar
Ünlüler sitesi fena karıştı: Serdar Bilgili’nin yeğeni Şebnem Ercantürk’e kiracı şoku!
Kilit kapanıyor | Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı! Irak’ın kuzeyinde kalleş terör örgütüne ağır darbe
Beşiktaş’tan 5 transfer birden! Taraftarlar bayram edecek
Kim Milyoner Olmak İster’de bir ilk! Yarışmacı geceye damga vurdu I 200 bin TL’lik soruya dört joker hakkıyla geldi ama olanlar oldu
Tel Aviv’de kafesli protesto! Onlarca İsrailli, Netanyahu’nun istifası için sokaklara döküldü: Sen baştasın, sen suçlusun
Ve beklenen oluyor: Barış Alper Yılmaz rekor bedelle yolcu! İşte o takım ve bonservis bedeli
SON DAKİKA