Ve netleşti! Duyuru yapıldı tüm market raflarından kaldırılacak: Gidenler son kez baksın!

Bu sayede, tüketiciler gerçek gıda ürünlerini tüketmeye teşvik edilerek sağlıklı beslenme konusunda önemli bir adım atılmış olacak.
31 ARALIK'TAN İTİBAREN YENİ DÖNEM
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelik, ilgili düzenlemelerin 31 Aralık itibarıyla etkin bir şekilde uygulanmaya başlanacağını duyurdu.
Bakanlık, gıda güvenliği ve tüketici sağlığını koruma yönündeki çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, gerekli görülen diğer düzenlemelerin de zamanla hayata geçirileceğini ifade etti.
ZARARLARI NELER?
Limon sosu, birçok kişi tarafından tüketildiğinde mide rahatsızlıklarına yol açabilir. Bu rahatsızlıklar arasında mide ekşimesi ve reflü gibi semptomlar bulunur. Ayrıca, limon sosuna eklenen yağ ve şeker, ekstra kalori kaynağı olup aşırı tüketildiğinde sağlık sorunlarına neden olabilir.
Limon sosunun asidik özellikleri, diş minesine zarar verebilir ve diş erozyonuna yol açarak ağız sağlığını olumsuz etkileyebilir. Yemeklerde doğal limon suyu yerine limon sosu kullanıyorsanız, bu sosun içerdiği katkı maddeleri vücut sağlığını bozabilir.