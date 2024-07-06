Ve netleşti! Duyuru yapıldı tüm market raflarından kaldırılacak: Gidenler son kez baksın!

Bakanlık, gıda güvenliği ve tüketici sağlığını koruma yönündeki çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, gerekli görülen diğer düzenlemelerin de zamanla hayata geçirileceğini ifade etti.

ZARARLARI NELER?

Limon sosu, birçok kişi tarafından tüketildiğinde mide rahatsızlıklarına yol açabilir. Bu rahatsızlıklar arasında mide ekşimesi ve reflü gibi semptomlar bulunur. Ayrıca, limon sosuna eklenen yağ ve şeker, ekstra kalori kaynağı olup aşırı tüketildiğinde sağlık sorunlarına neden olabilir.