Masaj salonunda kan donduran olay: Seni Bergen gibi yapacağım!

Çanakkale'de masaj salonunda çalışan Buket Arıyel'in yüzüne kezzap atarak yaralayan Ramazan Akarsu, ilk kez hakim karşısına çıktı. Akarsu, "2 yıldır aynı masaj salonuna gidiyorum. Aramızda duygusal bir yakınlık oldu. Bir arkadaşım Buket'in başka erkeklerle dans ettiği videoyu gösterdi. Yanına gittim. Görüntüleri sordum ve tartışmaya başladık. O sırada 2 kadın üzerime doğru gelince panik yaptım. Asit dolu şişeyi Buket'in yüzüne doğru boşalttım" dedi. Genç kadın ise "Benimle duygusal olarak yakınlaşmak istedi. Bunun mümkün olamayacağını söyledim. Saplantılı bir şekilde ısrarla devam edince kendisine hizmet vermek istemedim. Bana görüntüleri sordu, 'neden böyle bir şey yaptın' dedi. Ben de benim hayatıma karışamayacağını söyledim. Bunun üzerine 'şimdi görürsün kim olduğumu. Senin yüzünü tanınmayacak hale getireceğim' dedi" diye konuştu. Tuğçe Yavuz da "Olaydan önce Ramazan'ın Buket ile telefon konuşmalarına şahit oldum. 'Seni Bergen gibi yapacağım' dediğini duydum" dedi.

SÜREKLİ RÜYAMA GİRİYOR

Buket Arıyel, "1 ay tedavi gördüm. Rüyalarımda sürekli olay anını görüyorum" dedi.

Ünlü şarkıcı Bergen'in, terk ettiği eşi Halis Serbest'in tuttuğu bir kişi tarafından 1982 yılında yüzüne kezzap atılmıştı. Serbest, 7 yıl sonra da Bergen'i silahla öldürmüştü.