SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Tablodaki 9 aslan nerede? Zeka testi: 232 kişiden sadece 5'i işin içinden çıktı

Aslanlı optik illüzyon testi kısa sürede sosyal medyada viral olmayı başardı. Bu testte aslan figürünün içinde saklı olan bir nesneyi veya şekli 20 saniye içinde bulmak gerekiyor. Testin zorluğu, aslanın içindeki desenlerin dikkat dağıtıcı özelliklerinden kaynaklanıyor. Çoğu insan bu testi tamamlamada zorlanırken, bazıları ise kısa sürede başarıya ulaşabiliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 08:35 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 08:35
Tablodaki 9 aslan nerede? Zeka testi: 232 kişiden sadece 5’i işin içinden çıktı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Tes, katılımcılara kayalıklar arasında ustaca gizlenmiş 9 aslanı bulmaları için sadece 20 saniye süre tanıyor. Bu süre zarfında aslanları bulabilenler, görsel algılama yeteneklerinin üst düzeyde olduğunu kanıtlıyor. Paylaşılan görselde kaya parçaları, aslan figürlerinin etrafında dikkat dağıtıcı öğeler olarak yer alıyor, bu da bulmacayı daha da çetrefilli hale getiriyor.

9 ASLANI BULABİLİR MİSİNİZ?

İnternet üzerinde yüzlerce kişi tarafından denenen bu test, sadece az sayıda kişinin başarıyla tamamlayabildiğini ortaya koyuyor. Aslanları 20 saniye içinde tespit edebilenler, üstün görsel zeka ve dikkat yeteneklerine sahip oldukları iddiasını destekliyor.

GÖRSEL ZEKANIZI TEST EDİN!

Bu optik illüzyon testi, hem zihinsel hem de görsel becerilerinizi sınamak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Test, çoğu kişinin göz ardı ettiği detayları fark etme yeteneğinizi ölçüyor ve sizi zihinsel olarak zorluyor.

BULAMADIYSANIZ ÜZÜLMEYİN

Eğer 20 saniye içinde aslanları bulamadıysanız endişelenmeyin; bu, pek çok kişi için zorlayıcı bir test. Testin çözümü, aslanların bulunduğu yerleri ve ipuçlarını içeren açıklamalarla birlikte sunulmakta böylece herkesin bu zorlu görsel bulmacayı çözmesine yardımcı olunuyor.

İŞTE ASLANLARIN YERİ!

Bu optik illüzyon testi, aynı zamanda kullanıcıların dikkatini çeken bir sanat eseri niteliğinde.

Görsel detaylara dikkatli bakış aslan figürlerinin ne kadar ustaca çizildiğini ve doğal ortama ne kadar iyi uyum sağladığını gösteriyor. Testi çözenler sadece zekalarını değil, aynı zamanda sabırlarını ve dikkatlerini de kanıtlamış oluyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
2 gol atan Merih Demiral işareti çaktı! Sahada kaybedenler masada oyuna yeltendi! Ceza verilebilir
İngiltere ’değişim’ dedi! 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarını sona erdiriyor! İşçi Partisi tek başına kazandı
Seçil Erzan’dan mahkemeye 109 sayfalık mektup: Seçil’i görünce gözümüzün önüne dolar geliyor
İran’da cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu için oy verme süreci başladı! Hamaney’den çağrı! Kim önde?
Fenerbahçe 20 milyon euroluk forvet transferini bitiriyor! Jose Mourinho’nun golcüsü belli oldu
EMEKLİYE İKİNCİ ZAM | Ek ödemeler değişti! İşte SSK ve Bağ-Kurluların yeni maaşları
Yediemin otoparkındaki araçlar için yeni düzenleme tamam! 5 yıl kuralı geldi! 15 bin araç hızla satılacak
MEMURUN 6 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ | Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor, hemşire… | memur enflasyon farkı 2024
Kene ısırırsa ne yapmalıyız? Uzmanı ’ölümcül hastalıklara yol açar’ dedi alınması gereken önlemleri açıkladı
CHP’li Sinem Dedetaş ’sarı site’lik oldu! Borçsuz devraldığı Üsküdar Belediyesi’ndeki milyonluk taşınmazları satışa çıkardı
Galatasaray’da beklenen transfer gerçekleşiyor! Yıldız futbolcu için geliyorlar...
Son dakika: Kayseri’deki sokak provokasyonunda 10 tutuklama! İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden açıklama
Bursa’da sağanak hayatı felç etti! Ev, iş yeri, AVM otoparkı ve metroları su bastı... Taşan Nilüfer Çayı’ndan ceset çıktı
EURO 2024’te Türkiye’nin şampiyonluk ihtimali açıklandı! İşte Millilerin yarı final oranı...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ayağının tozuyla deprem bölgesinde! Malatya’da Tüm yaraları saracağız mesajı
SON DAKİKA