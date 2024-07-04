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Masaj salonunda genç kızın yüzüne kezzap atıp bir de videosunu paylaşmış: 'Seni Bergen gibi yapacağım'

Çanakkale'de masaj salonunda çalışan Buket Arıyel’in yüzüne kezzap atıp kaçan 41 yaşındaki Ramazan Akarsu, ilk kez hakim karşısına çıktı. Akar, "Asit dolu şişeyi alarak Buket’in yüzüne doğru boşalttım" dedi. Tarafları ayırırken yaralanan Tuğçe Yavuz ise "Ramazan Akarsu’nun telefonda Buket Arıyel'e 'seni Bergen gibi yapacağım' dediğini duydum" ifadelerini kullandı. Öte yandan 41 yaşındaki adamın kızın yüzüne kezzap attığı görüntülerin videosunu çekip sosyal medyada yayınladığı da ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 23:08 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 23:27
Masaj salonunda genç kızın yüzüne kezzap atıp bir de videosunu paylaşmış: ’Seni Bergen gibi yapacağım’

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Çanakkale'de, masaj salonunda çalışan Buket Arıyel'in yüzüne kezzap atarak yaralayan Ramazan Akarsu (41), ilk kez çıktığı hakim karşısında, "Asit dolu şişeyi alarak Buket'in yüzüne doğru boşalttım" dedi. Tarafları ayırırken yaralanan Tuğçe Yavuz ise "Ramazan Akarsu ile Buket Arıyel'in olaydan önce telefon konuşmalarına şahit oldum. Ramazan Akarsu'nun telefonda Buket Arıyel'e 'seni Bergen gibi yapacağım' dediğini duydum" ifadelerini kullandı.

YÜZÜNE KEZZAR ATIP KAÇTI

Çanakkale'de, masaj salonunda çalışan 24 yaşındaki Buket Arıyel'in yüzüne kezzap atarak yaralayan 41 yaşındaki Ramazan Akarsu, ilk kez hakim karşısına çıktı.

26 Aralık 2023'de saat 16.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'ndeki masaj salonunda meydana gelen olayda Ramazan Akarsu, iddiaya göre, aralarında husumet bulunan Buket Arıyel'in yüzüne kezzap atıp kaçtı.

MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Genç kadının çığlıklarını duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Merkezi'ne bildirdi. Yaralı Buket Arıyel, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ramazan Akarsu'yu, Ezine ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Akarsu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OLAYI ÇEKİP PAYLAŞMIŞ

Bu arada Ramazan Akarsu"nun 3 Aralık 2023'te sosyal medya hesabından 'Sevdiğinin yüzüne kezzap attı' başlığıyla video paylaştığı belirlendi.

'PANİKLEDİĞİM İÇİN BÖYLE BİR OLAY GERÇEKLEŞTİ'

Ramazan Akarsu hakkında Buket Arıyel karşı 'canavarca hisle kasten silahla yaralama' suçundan ve olay günü tarafları ayırmaya çalışan Tuğçe Yavuz'a karşı ise 'basit yaralama' suçundan 2'nci Asliye Ceza Hakimliği'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen ilk duruşmasına tutuklu sanık Ramazan Akarsu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemiyle katılırken, müşteki Buket Arıyel ve Tuğçe Yavuz duruşma salonunda hazır bulundu. Ramazan Akarsu ifadesinde, "2 yıldır aynı masaj salonuna gidiyorum. Olaydan 5 ay önce Buket'ten seans almaya başladım. Aramızda duygusal bir yakınlık oldu. Olaydan önce bir arkadaşım Buket'in başka erkeklerle dans ettiği videoyu gösterdi. Olay günü masaj salonuna gittim. Poşet içinde getirdiğim asidi masaj salonu sahibinin işlerinde kullanmak için getirdim. Üst kata çıktığımda Buket'e onunla konuşmak istediğimi söyledim. Buket ile birlikte bir odada konuşmaya başladık. Arkadaşımın gösterdiği görüntüleri sordum ve tartışmaya başladık. Tartışmadan sonra odadan çıkarken orada çalışan 2 kadın üzerime doğru gelince panik yaptım. Ben de asit dolu şişeyi alarak Buket'in yüzüne doğru boşalttım. Paniklediğim için böyle bir olay gerçekleşti. Pişmanım" dedi.

Akarsu'nun ifadesi üzerine mahkeme başkanı sanığın mahkemedeki ifadeleriyle savcılık ve emniyetteki ifadelerinde çelişkiler bulunduğunu, önceki ifadelerinde kezzabı Buket'i korkutmak amacıyla yanında getirdiğini söylediğini hatırlattı. Bunun üzerine Akarsu, "Olayın şokuyla kendimde değildim. Ne söylediğimi bilmiyordum" diye konuştu.

'SAÇIMDAN TUTARAK YÜZÜMÜ ÇEVİRİP SURATIMA DOĞRU BÜTÜN ASİDİ BOŞALTTI'

Buket Arıyel ise ifadesinde, Ramazan Akarsu ile olaydan 5 ay önce tanıştığını söyleyerek, "Bir süre sonra kendi benimle duygusal olarak yakınlaşmak istedi. Bunun mümkün olamayacağını söyledim. Saplantılı bir şekilde ısrara devam edince kendisine hizmet vermek istemedim. Bunun üzerine işletmeye fazla para teklif ederek seans satın almak istedi. Olay günü benimle konuşmak istedi. Ben de müşterilerin yanında tatsızlık çıkmasın diye kabul ettim. Bana görüntüleri sordu, 'neden böyle bir şey yaptın' dedi. Ben de benim hayatıma karışmayacağını söyledim. Bunun üzerine 'şimdi görürsün kim olduğumu. Senin yüzünü tanınmayacak hale getireceğim' diyerek bodrum katına bıraktığı asidi aldıktan sonra saçımdan tutarak yüzümü çevirip suratıma doğru bütün asidi boşalttı. Olaydan sonra 1 ay boyunca tedavi gördüm. Tedavi sürecinde çok zorlandım. Psikolojim çok bozuldu. Sürekli rüyalarıma olay anını görüyordum" dedi.

'SENİ BERGEN GİBİ YAPACAĞIM'

Ramazan Akarsu ile Buket Arıyel'in arasında herhangi bir ilişki olmadığını söyleyen Tuğçe Yavuz da mahkemede verdiği ifadesinde, "Ramazan Akarsu ile Buket Arıyel'in olaydan önce telefon konuşmalarına şahit oldum. Ramazan Akarsu'nun telefonda Buket Arıyel'e 'Seni Bergen gibi yapacağım' dediğini duydum. Olay günü Ramazan Akarsu ile Buket Arıyel konuşmak için bir odaya girdi. Bir süre sonra odadan yüksek sesle bağrışmalar gelince kontrol etmek için odaya girdim. Daha sonra koridora çıktık. O sırada Ramazan Akarsu, Buket Arıyel'in saçından tutup yüzünün çevirip asidi yüzüne doğru boşalttı. Orada benim de kollarıma asit bulaştı" dedi.

Tarafların dinlenilmesinin ardından Akarsu'nun tutukluluk halinin devamına karar verilip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma 1 Ağustos tarihine ertelendi.

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