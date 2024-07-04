Çanakkale'de, masaj salonunda çalışan Buket Arıyel'in yüzüne kezzap atarak yaralayan Ramazan Akarsu (41), ilk kez çıktığı hakim karşısında, "Asit dolu şişeyi alarak Buket'in yüzüne doğru boşalttım" dedi. Tarafları ayırırken yaralanan Tuğçe Yavuz ise "Ramazan Akarsu ile Buket Arıyel'in olaydan önce telefon konuşmalarına şahit oldum. Ramazan Akarsu'nun telefonda Buket Arıyel'e 'seni Bergen gibi yapacağım' dediğini duydum" ifadelerini kullandı.
YÜZÜNE KEZZAR ATIP KAÇTI
Çanakkale'de, masaj salonunda çalışan 24 yaşındaki Buket Arıyel'in yüzüne kezzap atarak yaralayan 41 yaşındaki Ramazan Akarsu, ilk kez hakim karşısına çıktı.
26 Aralık 2023'de saat 16.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'ndeki masaj salonunda meydana gelen olayda Ramazan Akarsu, iddiaya göre, aralarında husumet bulunan Buket Arıyel'in yüzüne kezzap atıp kaçtı.
MAHKEMEDE TUTUKLANDI
Genç kadının çığlıklarını duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Merkezi'ne bildirdi. Yaralı Buket Arıyel, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ramazan Akarsu'yu, Ezine ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Akarsu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
OLAYI ÇEKİP PAYLAŞMIŞ
Bu arada Ramazan Akarsu"nun 3 Aralık 2023'te sosyal medya hesabından 'Sevdiğinin yüzüne kezzap attı' başlığıyla video paylaştığı belirlendi.
'PANİKLEDİĞİM İÇİN BÖYLE BİR OLAY GERÇEKLEŞTİ'
Ramazan Akarsu hakkında Buket Arıyel karşı 'canavarca hisle kasten silahla yaralama' suçundan ve olay günü tarafları ayırmaya çalışan Tuğçe Yavuz'a karşı ise 'basit yaralama' suçundan 2'nci Asliye Ceza Hakimliği'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen ilk duruşmasına tutuklu sanık Ramazan Akarsu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemiyle katılırken, müşteki Buket Arıyel ve Tuğçe Yavuz duruşma salonunda hazır bulundu. Ramazan Akarsu ifadesinde, "2 yıldır aynı masaj salonuna gidiyorum. Olaydan 5 ay önce Buket'ten seans almaya başladım. Aramızda duygusal bir yakınlık oldu. Olaydan önce bir arkadaşım Buket'in başka erkeklerle dans ettiği videoyu gösterdi. Olay günü masaj salonuna gittim. Poşet içinde getirdiğim asidi masaj salonu sahibinin işlerinde kullanmak için getirdim. Üst kata çıktığımda Buket'e onunla konuşmak istediğimi söyledim. Buket ile birlikte bir odada konuşmaya başladık. Arkadaşımın gösterdiği görüntüleri sordum ve tartışmaya başladık. Tartışmadan sonra odadan çıkarken orada çalışan 2 kadın üzerime doğru gelince panik yaptım. Ben de asit dolu şişeyi alarak Buket'in yüzüne doğru boşalttım. Paniklediğim için böyle bir olay gerçekleşti. Pişmanım" dedi.
Akarsu'nun ifadesi üzerine mahkeme başkanı sanığın mahkemedeki ifadeleriyle savcılık ve emniyetteki ifadelerinde çelişkiler bulunduğunu, önceki ifadelerinde kezzabı Buket'i korkutmak amacıyla yanında getirdiğini söylediğini hatırlattı. Bunun üzerine Akarsu, "Olayın şokuyla kendimde değildim. Ne söylediğimi bilmiyordum" diye konuştu.