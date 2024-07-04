Çanakkale'de, masaj salonunda çalışan Buket Arıyel 'in yüzüne kezzap atarak yaralayan Ramazan Akar su (41), ilk kez çıktığı hakim karşısında, "Asit dolu şişeyi alarak Buket'in yüzüne doğru boşalttım" dedi. Tarafları ayırırken yaralanan Tuğçe Yavuz ise "Ramazan Akarsu ile Buket Arıyel'in olaydan önce telefon konuşmalarına şahit oldum. Ramazan Akarsu'nun telefonda Buket Arıyel'e 'seni Bergen gibi yapacağım' dediğini duydum" ifadelerini kullandı.

'PANİKLEDİĞİM İÇİN BÖYLE BİR OLAY GERÇEKLEŞTİ'

Ramazan Akarsu hakkında Buket Arıyel karşı 'canavarca hisle kasten silahla yaralama' suçundan ve olay günü tarafları ayırmaya çalışan Tuğçe Yavuz'a karşı ise 'basit yaralama' suçundan 2'nci Asliye Ceza Hakimliği'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen ilk duruşmasına tutuklu sanık Ramazan Akarsu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemiyle katılırken, müşteki Buket Arıyel ve Tuğçe Yavuz duruşma salonunda hazır bulundu. Ramazan Akarsu ifadesinde, "2 yıldır aynı masaj salonuna gidiyorum. Olaydan 5 ay önce Buket'ten seans almaya başladım. Aramızda duygusal bir yakınlık oldu. Olaydan önce bir arkadaşım Buket'in başka erkeklerle dans ettiği videoyu gösterdi. Olay günü masaj salonuna gittim. Poşet içinde getirdiğim asidi masaj salonu sahibinin işlerinde kullanmak için getirdim. Üst kata çıktığımda Buket'e onunla konuşmak istediğimi söyledim. Buket ile birlikte bir odada konuşmaya başladık. Arkadaşımın gösterdiği görüntüleri sordum ve tartışmaya başladık. Tartışmadan sonra odadan çıkarken orada çalışan 2 kadın üzerime doğru gelince panik yaptım. Ben de asit dolu şişeyi alarak Buket'in yüzüne doğru boşalttım. Paniklediğim için böyle bir olay gerçekleşti. Pişmanım" dedi.

Akarsu'nun ifadesi üzerine mahkeme başkanı sanığın mahkemedeki ifadeleriyle savcılık ve emniyetteki ifadelerinde çelişkiler bulunduğunu, önceki ifadelerinde kezzabı Buket'i korkutmak amacıyla yanında getirdiğini söylediğini hatırlattı. Bunun üzerine Akarsu, "Olayın şokuyla kendimde değildim. Ne söylediğimi bilmiyordum" diye konuştu.