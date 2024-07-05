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E-5'i kilitleyen kaza! Beylikdüzü'nde trafik durdu | YOL DURUMU

E-5 Beylikdüzü mevkii Avcılar istikametinde seyir halinde olan tır, sürücüsünün kontrol hakimiyetini kaybetmesiyle önce üst geçide ardından aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonrası makaslayan tır nedeniyle trafik dururken, bölgede oluşan trafik yoğunluğu dron ile görüntülendi.

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Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 17:29 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 17:31
E-5’i kilitleyen kaza! Beylikdüzü’nde trafik durdu | YOL DURUMU

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İstanbul Beylükdüzü'nden yaşanan kaza E-5'i kilitledi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında E-5 Beylikdüzü mevkii Avcılar istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 47 ACB 636 plakalı tır, sürücüsünün kontrol hakimiyetinden çıktı.

E-5 KİLİTLENDİ
Tır önce köprü ayağına ardından aydınlatma direğine çarptı. Direk, yan yolda seyir halindeki bir minibüsün üzerinde devrildi. Olayda tır sürücüsü hafif yaralanırken ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası makaslayan tır nedeniyle trafik dururken, bölgede oluşan trafik yoğunluğu dron ile görüntülendi.



Polis ekiplerinin ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle Avcılar istikametinde yaklaşık yarım saat duran trafik araçların şerit dışına çıkarılmasıyla yeniden açıldı.

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