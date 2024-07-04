Enişte katliamı!

Adana Çukurova'da kaynakçılık ve kebapçılık yapan 4 çocuk babası Burak Kayacan (36), deprem korkusu yaşayan Hülya Aktaşlı için evinin karşısındaki arsaya 300 bin liralık prefabrik ev yaptı. Aradan bir süre geçtikten sonra masrafını almak için halasını aradı. Hülya Aktaş, "Parayı ödemeyeceğiz, orası bizim evimiz" dedi. Bunun üzerine sinirlenen Burak Kayacan, "Bu evi yıkarım, size de yar etmem" diyerek tepki gösterdi. Gaziantep'ten yola çıkan enişte Kemal Aktaşlı, oğlu Emre Kaan Aktaşlı (27), yeğeni Akın Aktaşlı (26) ve tanıdıkları 3 kişiyle Kayacan'ın evine gelerek ateş açtı. Çıkan çatışmada Kemal Aktaşlı bacağından, Kayacan göğüs ve karnından, bacanağı Mahmut Demir (46) ise ayağından vurularak yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürülen Kayacan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi, yakaladı. Damadının, kucağında can verdiğini anlatan Fadime Yıldız, "Avluya çıktığımda, Burak yere sırtüstü düşmüştü. 'Burak' diye seslenip, kucağıma aldım ancak ölmüştü. İyilik yaptı, karşılığında kötülük buldu. Allah onları bildiği gibi yapsın. Sabi çocuklarının vebalini nasıl çekecekler? Torunlarımı perişan ettiler, bizi yaktılar. Bir hayvanı vuramazsın, nasıl kıydınız ona? Bu yaz sıcağında bizi yaktılar" diyerek göz yaşlarına hakim olamadı.

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