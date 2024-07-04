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Eylem Tok'un Venedik Film Festivali'ndeki görüntüleri ortaya çıktı!

Eylem Tok, 2 yıl önce Venedik Film Festivali'ne katıldı. Kendini yazar ve senarist olarak tanıttı. Kırmızı halıda yürüyüp bol bol hava attı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 07:01
Eylem Tok’un Venedik Film Festivali’ndeki görüntüleri ortaya çıktı!

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Oğlu Timur'la birlikte ABD'de tutuklanan Tok'un türlü türlü film çevirdiği ortaya çıktı. 2 yıl önce Venedik Film Festivali'ne gidip ortalıkta salındı. Binlerce euro ödeyip ünlü partilere davetiye aldı. Sinema dünyasının yıldızlarıyla tanıştı. Hatta para karşılığı haber yaptırdı. Ünlü olmaya çabaladı!

'PES'TİVAL
Trafik canavarı oğlunu ABD'ye kaçıran Eylem Tok'un 2 yıl önce Venedik Film Festivali'ne katılıp kendini yazar ve senarist olarak tanıttığı ortaya çıktı. Kırmızı halıda şöhreti arayan adımlar da atmıştı!

İstanbul'da 1 Mart'ta trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçtı. Yakalandı. Boston Federal Mahkemesi'nce tutuklandı. Tok önceki gün hakim karşısına çıktı. Tahliye talebi reddedilirken, suç dosyasına yağma da yazıldı! Tok'un davası ertelenirken kendisiyle ilgili ilginç bilgilere ulaşıldı. Buna göre katil Timur Cihantimur'un annesi olan Eylem Tok, bundan 2 yıl önce 79'uncu Venedik Film Festivali'ne katılmıştı.

AMERİKA'DA BAŞROLDE!
Kırmızı Halı'da pozlar verdiği ortaya çıktı. Kendini yazar ve senarist olarak tanıttı. Yüzbinlerce Euro ödeyip ünlü partilere davetiye aldı. Burada sinema dünyasının ünlü isimleriyle tanıştı. Ancak iddiaya göre Festival Eylem'i bununla sınırlı kalmadı. Para karşılığında haber yaptırdı. Festivalde ilgi odağı olan Tok, sanki çok ünlü bir isimmiş gibi adeta PR'ını yaptı. Hatta yazdığı kitapların sinemaya uyarlamak istediğini ve Venedik Film Festivali'ne yarışmayı planladığını anlattı! Ancak Kırmızı Halı'da yürüyen Tok'un yolu sinemaya Hollywood filmine çıktı! Katil oğlunu ABD'ye kaçırdı. Ancak yakalandı ve yargılanmasına başlandı.

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