Antalya Manavgat’ta feci kaza! Tur midibüsü bariyere çarptı: 20 Rus ve Belaruslu yaralandı

Alanya 'daki otellerden aldığı Rus ve Belaruslu turistleri Antalya Havalimanı 'na götürmek için yola çıkan Şavki Çoban'ın kullandığı 67 AAZ 365 plakalı midibüs, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyer ve köprü korkuluklarına çarptı.

20 YARALI

Midibüsün hurdaya döndüğü kazada, şoför Şavki Çoban ile 16'sı Rusya, 4'ü Belarus vatandaşı olmak üzere 20 turist yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.