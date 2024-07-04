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Bodrum'da mide bulandıran olay! Kızının arkadaşına gece yarısı tecavüz

Muğla Bodrum'da mide bulandıran bir olay yaşandı. Ömer Deniz K isimli bir kaptan 17 yaşındaki kızının arkadaşına gece yarısı tecavüz etti. İftiraya uğradım diyen adam, mahkeme tarafından tutuklandı.

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 13:41 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 13:41
Bodrum’da mide bulandıran olay! Kızının arkadaşına gece yarısı tecavüz

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Bodrum'da yaşayan kaptan Ömer Deniz K., kızı P.N.K. (17) ve kızının arkadaşı B.Y.B. (17) ile 28 Haziran'da kent merkezinde faaliyet gösteren mekana eğlenmeye gitti.

Ömer Deniz K., gecenin sonunda kızı ve onun arkadaşıyla Umurca'daki evine döndü.

SABAHA KARŞI ODAYA GİRİP...
İddiaya göre, Ömer Deniz K., kızının uyumasının ardından sabaha karşı B.Y.B.'nin kaldığı odaya gidip, cinsel istismarda bulundu.

B.Y.B., durumu annesi S.B.'ye anlattı. Anne S.B., polise şikayetçi oldu.

'İFTİRAYA UĞRADIM'
Şikayet üzerine polis, Ömer Deniz K.'yi gözaltına aldı. Ömer Deniz K., ifadesinde hakkındaki suçlamayı reddederek, "Ayrı odalarda yattık. İftiraya uğradım" dedi.

Polisteki, işlemlerinin ardından 30 Haziran'da adliyeye sevk edilen Ömer Deniz K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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