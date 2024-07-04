Gün içinde sık sık ATM kullananlar dikkat! Meğer her para çektiğimizde...

ATM kartı şifrenizi belirlerken kişisel bilgilerinizden (doğum tarihi, telefon numarası vb.) kaçınmanız gerekir. Bu tür bilgiler, dolandırıcılar için tahmin edilmesi kolay hedeflerdir. Karmaşık rakam ve harf kombinasyonları kullanarak şifrenizi güçlendirin.

4. Basit Şifrelerden Uzak Durun

"1234" veya "0000" gibi ardıl veya çok basit şifreler, şifrenizin kolayca tahmin edilmesine neden olur. Güçlü bir şifre, farklı rakam ve harf kombinasyonlarını içermelidir. Güvenliğinizi artırmak için bu tip basit kombinasyonlardan kaçının.