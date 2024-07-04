Gün içinde sık sık ATM kullananlar dikkat! Meğer her para çektiğimizde...

Günümüzde milyonlarca insan günlük nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların ATM'lerini kullanıyor. Ancak, bu pratik çözüm bazen dolandırıcıların da hedefi haline gelebiliyor.
Günümüzde milyonlarca insan günlük nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların ATM'lerini kullanıyor. Ancak, bu pratik çözüm bazen dolandırıcıların da hedefi haline gelebiliyor.
1. Kartınız Sıkışırsa Sakin Olun
ATM'den para çekerken kartınızın cihazda sıkışması oldukça yaygın bir durumdur. Böyle bir durumda panik yapmamak ve ATM üzerinde bulunan acil yardım hattını aramak en doğrusudur. Bankalar, kart sıkışması gibi durumlar için size hızlı ve etkili çözümler sunmaktadır.
2. Şifrenizi Güvende Tutun
ATM işlemi yaparken kart şifrenizi girmek zorunda kalırsınız. Bu sırada, şifrenizi gizli kameralardan korumak için tuş takımını bir elinizle kapatmayı unutmayın. Bu basit önlem, şifrenizin çalınma riskini minimize eder.
3. Öngörülebilir Şifrelerden Kaçının
ATM kartı şifrenizi belirlerken kişisel bilgilerinizden (doğum tarihi, telefon numarası vb.) kaçınmanız gerekir. Bu tür bilgiler, dolandırıcılar için tahmin edilmesi kolay hedeflerdir. Karmaşık rakam ve harf kombinasyonları kullanarak şifrenizi güçlendirin.
4. Basit Şifrelerden Uzak Durun
"1234" veya "0000" gibi ardıl veya çok basit şifreler, şifrenizin kolayca tahmin edilmesine neden olur. Güçlü bir şifre, farklı rakam ve harf kombinasyonlarını içermelidir. Güvenliğinizi artırmak için bu tip basit kombinasyonlardan kaçının.
5. Şifrenizi Kimseyle Paylaşmayın
ATM'den para çekerken en kritik kural, şifrenizi kesinlikle kimseyle paylaşmamaktır. Banka görevlileri dahil, hiç kimseyle şifrenizi paylaşmayın. Unutmayın, bankalar hiçbir zaman telefon veya e-posta yoluyla şifrenizi talep etmez. Dolandırıcıların tuzaklarına karşı şifrenizi her zaman gizli tutun.