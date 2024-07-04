Göldeki 3 ördek yavrusu nerede? Zeka bulmacası: 492 kişiden 2’si bile göremiyor

ZAMANINIZ BAŞLIYOR ŞİMDİ! Görseli dikkatlice inceleyin. Eğer resmin detaylarına dikkat ederseniz, üç yavru ördeği bulabilirsiniz. Mükemmel görsel becerilere sahip okuyucular, yavru ördekleri en hızlı bulacak olanlardır.

BULDUNUZ MU? Resme dikkatlice bakın, bir yerlerde saklanıyorlar. Acele edin, zaman daralıyor. Görseli bir kez daha kontrol edin ve üç yavru ördeği bulup bulamadığınıza bakın.

7 saniye içinde üç yavru ördeği fark eden okuyucular, dünyanın en üst düzey bulmaca çözücülerinden sayılır. Ördekleri göremeyenler, gözlem yeteneklerini geliştirmek için tekrar deneyebilir.

Üç yavru ördek, göletin farklı bölgelerinde saklanıyor. Ördeklerin yerleri bir daire ile işaretlenmiş.