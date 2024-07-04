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Kartal'da feci kaza! Kontrolden çıkan araç aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

İstanbul Kartal'da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç önce bariyerlere ardından yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 08:34 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 08:51
Kartal’da feci kaza! Kontrolden çıkan araç aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

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Kaza, saat 04.30 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, sahilyolunda seyir halinde olan Hasan K.'nin kullandığı 28 TE 208 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere ardından yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Kontrolden çıkan araç aydınlatma direğine çarptı

Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen hafif ticari araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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