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Yağ yakma noktanızı öğrenin: Bunu yapınca 10 kat daha hızlı zayıflatıyor! Hesaplama formülü verildi!

Melanson ve ekibinin 2002 yılındaki araştırması, %40 ve %70 VO2 max yoğunluklarında egzersiz yapan 20-45 yaş aralığındaki sağlıklı erkek ve kadınların aynı miktarda kalori yaktığını ortaya koydu. Araştırma, bu iki farklı yoğunluktaki gruplar arasında 24 saatlik dönemde yağ kaybı açısından bir fark olmadığını belirtiyor. Yağ yakma bölgesi, vücudunuzun yağdan en fazla kalori yaktığı kalp atış hızı aralığını ifade eder. İşte bu bölgeyi tespit etmenin beş etkili yöntemi...

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 08:26 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 08:26
Yağ yakma noktanızı öğrenin: Bunu yapınca 10 kat daha hızlı zayıflatıyor! Hesaplama formülü verildi!

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Yağ yakma bölgenizi belirlemek, vücudunuzun karbonhidratlara kıyasla yağdan daha yüksek oranda kalori yaktığı kalp atış hızı aralığını belirlemek anlamına gelir. İşte bu bölgeyi bulmanın ve kullanmanın beş yolu...

Maksimum Kalp Atış Hızınızı (MHR) Hesaplayın ❤️

MHR = 220 - yaşınız. Örneğin, 30 yaşındaysanız, MHR'niz 190 bpm olur.

Yağ Yakma Bölgenizi Belirleyin 🔍

Yağ yakma bölgesi = MHR'nin %60 - %70 arası. Alt sınır = MHR x 0,60. Üst sınır = MHR x 0,70.

Örnek Hesaplama 🧮

30 yaş için: MHR = 190 bpm

  • Alt sınır: 190 bpm x 0,60 = 114 bpm
  • Üst sınır: 190 bpm x 0,70 = 133 bpm

Kalp Atış Hızınızı İzleyin 🩺

Egzersiz sırasında kalp atış hızı monitörü kullanın veya nabzınızı ölçün. Bu aralıkta kalmaya çalışın.

Faydaları ve Sınırlamaları Anlayın 🤔

Yağ yakma bölgesi yağ yakımını artırabilir ama yüksek yoğunluklu egzersiz daha fazla kalori yakar. Herkesin vücudu farklı çalışır.

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