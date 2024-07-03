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Boğularak öldürülen Prof. Dr. Bekir Karasu hakkında yeni gelişme! Geziye çıktığı 5 kişi gözaltında! Eşi ile ilgili bomba detay

Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir Karasu’nun cansız bedeni Porsuk Çayı’nda bulunmuştu. Şüpheli ölümün ön otopsi raporunda Karasu’nun boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti. Karasu’nun olay günü kafileyle birlikte geziye çıktığı, 5 kişiyle aynı araç bindiği öğrenildi. Öte yandan boşanma aşamasındaki eşinin cenaze törenine gelmesi dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 10:55 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 10:55
Boğularak öldürülen Prof. Dr. Bekir Karasu hakkında yeni gelişme! Geziye çıktığı 5 kişi gözaltında! Eşi ile ilgili bomba detay

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Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Bekir Karasu, geçen 27 Haziran'da evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi ve yakınları çevrede yaptığı aramalarda Prof. Dr. Karasu'ya ulaşamayınca Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.

5 GÜN SONRA PORSUK ÇAYI'NDA BULUNDU
Polisin yaptığı araştırmada, Karasu'ya ait aracın son olarak Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'ndeki Nabi Avcı Bulvarı'ndan geçiş yaptığı belirlendi. Mobese görüntülerinin yanı sıra cep telefonu sinyallerini takip eden polis ekiplerince, Karasu'nun cansız bedeni Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Karacaşehir Mahallesi'nden geçen Porsuk Çayı'nda bulundu.

ÖN OTOPSİ ÇIKTI: BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde otopsisi yapılan Karasu'nun boğularak öldürüldüğü belirlendi. Yakınları tarafından hastanedeki işlemlerinin ardından alınan Prof. Dr. Bekir Karasu'nun cenazesi, öğretim üyesi olduğu Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı önüne getirildi.

Karasu için burada tören düzenlendi. Törene Prof. Dr. Bekir Karasu'nun annesi Solmaz, erkek kardeşi Mustafa Karasu ile akademisyenler, öğrenciler ile Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan katıldı.

'BİLİMSEL ANLAMDA BİRÇOK ÇALIŞMAYA KATKI VERDİ'
Rektör Prof. Dr. Özcan, Prof. Dr. Bekir Karasu'nun çok sevilen insan olduğunu ifade ederek, "Biz gerçekten kendisini çok seviyoruz. Hocamız çok uzun yıllar önce özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın, cam seramikle ilgili olarak, çok iyi kitaplar yazdılar o dönemde. Bilimsel anlamda birçok çalışmaya katkı verdi.

Geçmiş yıllarda epey sayıda atıf aldı, birçok sayıda makalesi vardı. Bölümümüzün daha sonra malzeme mühendisliğine evrildiği dönemde de çok büyük katkıları oldu. Benim hatırladığım kimseyi kırmayan, çok mütevazi ve aynı zamanda da çok iyi bir insandı" dedi.

ANNESİ VE KARDEŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Törende Prof. Dr. Karasu'nun annesi Solmaz Karasu ile kardeşi Mustafa Karasu taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına hakim olamadı.

EŞİYLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN DETAY!
Prof. Dr. Karasu'nun cenazesi okunan özgeçmişi ve duaların ardından Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde Merkez Fatih Camii'ne getirildi. Cenazeye Karasu ailesinin yakınları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Bekir Karasu, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Prof. Dr. Bekir Karasu'nun bir süredir sorunlar yaşadığı eşiyle boşanma aşamasında olduğu bu nedenle eşinin, üniversite ve cenaze namazına da katılmadığı öğrenildi.

SORUŞTURMAYA GİZLİLİK KARARI!
Prof. Dr. Bekir Karasu hakkındaki 'cinayet' soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki sorguları sürüyor. Öte yandan savcılık, Karasu'ya ilişkin soruşturma dosyasıyla ilgili gizlilik kararı aldı.

GÖZALTINA ALINAN 5 KİŞİYLE GEZİYE ÇIKMIŞ!
Profesörün kaybolmasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. İddiaya göre Prof. Dr. Bekir Karasu olay günü bir kafile ile geziye katıldı. Saatlerce izlenen görüntülerde Karasu'nun şüpheli 5 kişiyle aynı araca bindiği ortaya çıktı. Prof. Dr. Karasu'nun kendisiyle başlangıçta arkadaşlık bağı kuran bir grup tarafından gasp edildiği ve öldürüldüğü şüphesi üzerinde duruluyor.

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