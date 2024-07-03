Boğularak öldürülen Prof. Dr. Bekir Karasu hakkında yeni gelişme! Geziye çıktığı 5 kişi gözaltında! Eşi ile ilgili bomba detay

Prof. Dr. Bekir Karasu, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Prof. Dr. Bekir Karasu'nun bir süredir sorunlar yaşadığı eşiyle boşanma aşamasında olduğu bu nedenle eşinin, üniversite ve cenaze namazına da katılmadığı öğrenildi.
SORUŞTURMAYA GİZLİLİK KARARI!
Prof. Dr. Bekir Karasu hakkındaki 'cinayet' soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki sorguları sürüyor. Öte yandan savcılık, Karasu'ya ilişkin soruşturma dosyasıyla ilgili gizlilik kararı aldı.
GÖZALTINA ALINAN 5 KİŞİYLE GEZİYE ÇIKMIŞ!
Profesörün kaybolmasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. İddiaya göre Prof. Dr. Bekir Karasu olay günü bir kafile ile geziye katıldı. Saatlerce izlenen görüntülerde Karasu'nun şüpheli 5 kişiyle aynı araca bindiği ortaya çıktı. Prof. Dr. Karasu'nun kendisiyle başlangıçta arkadaşlık bağı kuran bir grup tarafından gasp edildiği ve öldürüldüğü şüphesi üzerinde duruluyor.