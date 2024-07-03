Boğularak öldürülen Prof. Dr. Bekir Karasu hakkında yeni gelişme! Geziye çıktığı 5 kişi gözaltında! Eşi ile ilgili bomba detay

Karasu için burada tören düzenlendi. Törene Prof. Dr. Bekir Karasu'nun annesi Solmaz, erkek kardeşi Mustafa Karasu ile akademisyenler, öğrenciler ile Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan katıldı.

'BİLİMSEL ANLAMDA BİRÇOK ÇALIŞMAYA KATKI VERDİ'

Rektör Prof. Dr. Özcan, Prof. Dr. Bekir Karasu'nun çok sevilen insan olduğunu ifade ederek, "Biz gerçekten kendisini çok seviyoruz. Hocamız çok uzun yıllar önce özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın, cam seramikle ilgili olarak, çok iyi kitaplar yazdılar o dönemde. Bilimsel anlamda birçok çalışmaya katkı verdi.

Geçmiş yıllarda epey sayıda atıf aldı, birçok sayıda makalesi vardı. Bölümümüzün daha sonra malzeme mühendisliğine evrildiği dönemde de çok büyük katkıları oldu. Benim hatırladığım kimseyi kırmayan, çok mütevazi ve aynı zamanda da çok iyi bir insandı" dedi.

ANNESİ VE KARDEŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Törende Prof. Dr. Karasu'nun annesi Solmaz Karasu ile kardeşi Mustafa Karasu taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına hakim olamadı.