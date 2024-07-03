Eylem Tok, katil oğlunu korumak için kaza yerindeki telefonları toplatmıştı! ABD’deki dosyasına yağma olarak yazıldı

İstanbul'da 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçtı. Yakalandı. Tutuklandı. Anne ve oğlu için hesap zamanı başladı.

Adalet Bakanlığı, Eylem Tok için ek bir bilirkişi raporu hazırlatıp davanın görüldüğü Boston Federal Mahkemesi'ne yolladı. Dosyadaki en önemli detay, Eylem Tok'un olay yerinden Oğuz Murat Aci ve diğer yaralıların telefonlarını toplatmasıydı. Tok'un işlediği 'Yağma' suçu Amerika'ya gönderilen dosyada tüm detaylarıyla anlatıldı.

İADE SÜRECİ...

İşte bu gelişmeler devam ederken, Tok ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Tok için 'yağma' suçunun kabul edildiğini aktardı. Hakim Donald L. Cabell, Türkiye ile ABD arasındaki mevcut iade anlaşması çerçevesinde savunma ve savcılık makamlarının iddialarının incelenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe bıraktı.

Ayrıca Tok'un tutukluluk halinin devam etmesi yönünde karar kıldı. Bu arada elleri kelepçeli bir şekilde duruşmaya getirilen Tok'un yüzünün ve gözlerinin şiş olduğu açıklandı. Tok, "Türkiye'yi özlediniz mi" sorusunu yanıtlamadı. Bu arada Aci Ailesi adına duruşma sonrası açıklama yapan Turks in Boston Derneği'nin kurucusu Esat Gök, şu ifadeleri kullandı: Savcı Hanım, çok güzel savundu bizleri. Delilleri tek tek anlattı. Umuyoruz bu iki kaçak, katil ve annesi Türkiye'ye en kısa zamanda iade edilecek. Biz en geç Ağustos sonu gibi Türkiye'ye iade edilmelerini bekliyoruz.