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Bir Seçil Erzan vakası daha! Bu kez adres Konya, banka Akbank! 37 milyon TL'lik vurgunda kripto para detayı

Türkiye henüz Fatih Terim Fonu dolandırıcısı Seçil Erzan’ı konuşurken geçtiğimiz günlerde İzmir Bornova’da da aynı olay ortaya çıkmıştı. Şimdi de skandal Konya’dan patlak verdi. Konya’da Akbank’ta çalışan Perihan Yazar, 37 milyon TL’yi aşkın parayı zimmetine geçirdi. Paraları nişanlısı ile birlikte yedikleri ortaya çıkan ve tutuklanan Perihan Yazar’ın ifadesinde “Bildiğim 25 farklı müşterinin hesabına EFT ile paraları gönderdim. Daha sonra onları yönlendirerek parayı benim ve Settar'ın hesaplarına aktardım. Paranın 20 milyon 700 bin TL'sini kripto paraya yatırdım” dediği ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 15:21 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 15:33
Bir Seçil Erzan vakası daha! Bu kez adres Konya, banka Akbank! 37 milyon TL’lik vurgunda kripto para detayı

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Üçüncü Seçil Erzan vakasının adresi bu kez Konya oldu. Akbank'ın avukatları Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğün'e giderek, şubelerinde çalışan Perihan Yazar'ın 3 aylık süre içerisinde zimmetine 37 milyon 157 bin 105 TL para geçirdiğini, bunu da itiraf ettiğini belirterek şikayette bulundu.

BANKACI İLE NİŞANLISI TUTUKLANDI!
Bunun üzerine Yazar ve paranın bir kısmını gönderdiğini ileri sürülen nişanlısı Settar Arslan gözaltına alındı. Her iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

25 FARKLI MÜŞTERİYE EFT İLE PARA
Perihan Yazar, banka müfettişlerine olayı bir bir anlattı. Yazar, "Mali durumum bozulmuştu. 25 Mart'ta zimmetime para geçirmeye başladım. Bildiğim 25 farklı müşterinin hesabına EFT ile paraları gönderdim.

KRİPTOYA YATIRDIM
Daha sonra onları yönlendirerek parayı benim ve Settar'ın hesaplarına aktardım. Paranın 20 milyon 700 bin TL'sini kripto paraya yatırdım.

Yaptığım kaldıraçlı işlemlerle de bu parayı kaybettim. Paranın 11 milyon 200 bin TL'sini ise Settar'ın hesabına yönlendirdim.

Üçüncü kişilere borcum vardı. Paranın 1 milyon 500 bin TL'si ile de bu borçlarımı kapattım dedi" dedi.

PARALARI LÜKS OTELLERDE YEDİLER
Perihan Yazar ve nişanlısı Settar Arslan'ın sık sık tatile gittiği, lüks otellerde kaldığı da ileri sürüldü.

İkinci Seçil Erzan vakası!

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