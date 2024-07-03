Bir Seçil Erzan vakası daha! Bu kez adres Konya, banka Akbank! 37 milyon TL’lik vurgunda kripto para detayı

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Üçüncü Seçil Erzan vakasının adresi bu kez Konya oldu. Akbank'ın avukatları Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğün'e giderek, şubelerinde çalışan Perihan Yazar'ın 3 aylık süre içerisinde zimmetine 37 milyon 157 bin 105 TL para geçirdiğini, bunu da itiraf ettiğini belirterek şikayette bulundu.

BANKACI İLE NİŞANLISI TUTUKLANDI!

Bunun üzerine Yazar ve paranın bir kısmını gönderdiğini ileri sürülen nişanlısı Settar Arslan gözaltına alındı. Her iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.