Ünlü manken Deniz Akkaya şef Somer Sivrioğlu’nu hedef aldı!

Ünlü manken Deniz Akkaya ile kızı A.Ö. arasındaki kavganın tansiyonu düşmedi. Akkaya tartışmanın içine ünlü şef Somer Sivrioğlu'nu da çekti. Somer'in kızını görmeye gittiğini belirtip öfkelendi. "Karısını aldatan adamın orada işi ne!" dedi. A.Ö. babasına teslim edilirken Akkaya'ya kızıyla ve eski eşiyle ilgili 3 ay konuşmama yasağı getirildi.

PASTANE TATLISI

Akkaya bu yüzden yine Somer şefe yöneldi. "Biz çocukken Kadıköy nüfusunun yüzde 80'i gayrimüslimdi ve İstanbul'un en kaliteli ilçesiydi. Şimdi herkes Kadıköylüyüm diyor" sözleri üzerinden yüklendi. Şunları söyledi: Bu adam hiçbir kesimi temsil edemez. Bir kere böyle bir ses tonu ve konuşma şekli ile senin de ne olduğun belli değil. Trileçe tatlısı kıvamında konuşmasıyla kendini seküler sanan, ucuz mahalle arası pastane tatlısından öteye geçemeyen profil. Hayatını içki içmekten ve hedonist yaşamdan öteye taşıyamayan bir adam...