SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

İzmir metrosu Üçyol İstasyonu'nda yürüyen merdiven ters yönde hareket etti! 9 yaralı

İzmir Metrosu Üçyol İstasyonu’nun Betonyol çıkışı bölümünde yer alan yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 11:00 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 11:41
İzmir metrosu Üçyol İstasyonu’nda yürüyen merdiven ters yönde hareket etti! 9 yaralı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Konak ilçesi Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı.

İzmir metrosu Üçyol İstasyonu'nda yürüyen merdiven çökmesi!

Merdivenin kayması sonucu dengesini kaybederek düşen 9 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırdı.

SON DAKİKA