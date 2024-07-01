Torbalı’daki patlamada 5 kişi hayatını kaybetmişti! O detaylar kahretti! Tanıklar konuştu: Bomba sandık

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Eşi Evin Aslan'ın patlamada yaşamını yitirdiğini söyleyen Şükrü Aslan da "Pazara giderken patlama olmuş. Yaşamlarını yitirmişler, takdiriilahi. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun" diye konuştu. Yaşamını yitiren Birgül Sarılmaz ile Evin Aslan kardeşlerin babası İbrahim Savucu da acılarının büyük olduğunu belirterek, "Bir facia yaşandı. Ne diyeceğimi şaşırdım. Gereken hukuki süreçte, elimizden ne gelirse yapacağız" dedi.

Evin Aslan

LİSELİ HAVİN AYAKKABI BAKIYORMUŞ

Havin Ergin

Yaşamını yitiren Havin Ergin'in (17) kuzeni olduğunu söyleyen Salih Ergin ise "Kuzenim Havin, Menderes'te yaşıyordu. Lise öğrencisiydi, okumayı çok severdi. Bir yakınının kız isteme merasimi için alışveriş yapmak amacıyla Torbalı'ya geldi. Kendisine ayakkabı bakıyormuş. Kuzenim, Menderes'te toprağa verilecek. Tesadüfen oradan geçerken patlama oluyor. Acımız, büyük çok üzgünüz" diye konuştu. Dilek Bağ'ın ise olay yerine birkaç metre mesafede bulunan bir markette çalıştığı öğrenildi.

Dilek Bağ BOMBA SANDIK



Patlamanın yaşandığı iş yerinin karşısında dairesi bulunan Ali Kıcık (34) da dehşet anlarını anlattı. O sırada oturma odasında namaz kıldığını anlatan Kıcık, patlamayı ilk başta bomba sandıklarını söyledi. "ELLERİM KESİLDİ"

2 yaşındaki oğlunun patlama sonrası camların altından kaldığını ve onu kurtarmak isterken kendisinin de yaralandığını aktaran Ali Kıcık, "Oturma odasında öğle namazını kıldık oğullarımla beraber. Namaz kılmamız bitti, selam verdim. Patlama sesi geldi ve içeriye camlar girdi. Sonra oğlum camların arasında kaldı, onu kurtarmaya çalıştım. Ellerim falan kesildi. Başı falan kanıyordu, tampon yaptım daha sonra da hastaneye götürdük. Ben de hem ellerimden hem başımdan yaralandım. Diğer 4 yaşımdaki oğlumda çok şükür bir şey yok" dedi.