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Torbalı'daki patlamada 5 kişi hayatını kaybetmişti! O detaylar kahretti! Tanıklar konuştu: Bomba sandık

İzmir’in Torbalı ilçesindeki şırdancıda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 5 kişinin İzmir Adil Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sürüyor. Hayatını kaybeden Birgül Sarılmaz (44) ile Evin Aslan (36) kardeşlerin babası İbrahim Savucu, "Bir facia yaşandı. Gereken hukuki süreçte, elimizden ne gelirse yapacağız" dedi. Hayatını kaybeden Havin Ergin'in kuzeni ise, "tesadüfen oradan geçerken patlama oluyor" dedi.

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 13:31 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 13:50
Torbalı’daki patlamada 5 kişi hayatını kaybetmişti! O detaylar kahretti! Tanıklar konuştu: Bomba sandık

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Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki şırdancıda meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 5 kişinin İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sürüyor. Ölenlerin yakınları, işlemlerin bitmesini bekliyor.

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MARKETE AYAKKABI ALMAYA GİTTİLER
Patlamanın şokunu üzerinden atamayan Orhan Çağur, eşi Ruken Çağur'un (31) yaşamını yitirdiğini söyleyerek, "Eşim, ev hanımı iki çocuk annesiydi. Market alışverişine ve ayakkabı almaya gitmişti. Olay yerine yakın bir mesafede oturuyoruz. Olayı duyunca durumunu öğrenebilmek için birçok hastaneye gittik. Ancak acı haberi aldık. Cenazemizi Mardin'de toprağa vereceğiz" diye konuştu.

Ruken ÇağurRuken Çağur



PATLAMADA ÖLEN 2 KIZ KARDEŞ PAZARA GİDİYORMUŞ
Adli tıp morgu önünde yakınlarının otopsi işleminin bitmesini bekleyen Deniz Sarılmaz, patlamada eşi Birgül Sarılmaz ile baldızı Evin Aslan'ın yaşamını yitirdiğini söyledi. Eşinin ve baldızının Torbalı Subaşı'da toprağa verileceğini ifade eden Deniz Sarılmaz, "Önce kuzenlerin evine kahvaltıya, oradan da pazara alışverişe gitmişler. Olay yerine 3-4 kilometre mesafede oturuyoruz. Sonra da bu olayın olduğunu öğrendik" dedi.

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ
Eşi Evin Aslan'ın patlamada yaşamını yitirdiğini söyleyen Şükrü Aslan da "Pazara giderken patlama olmuş. Yaşamlarını yitirmişler, takdiriilahi. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun" diye konuştu. Yaşamını yitiren Birgül Sarılmaz ile Evin Aslan kardeşlerin babası İbrahim Savucu da acılarının büyük olduğunu belirterek, "Bir facia yaşandı. Ne diyeceğimi şaşırdım. Gereken hukuki süreçte, elimizden ne gelirse yapacağız" dedi.

Evin Aslan Evin Aslan


LİSELİ HAVİN AYAKKABI BAKIYORMUŞ

Havin ErginHavin Ergin


Yaşamını yitiren Havin Ergin'in (17) kuzeni olduğunu söyleyen Salih Ergin ise "Kuzenim Havin, Menderes'te yaşıyordu. Lise öğrencisiydi, okumayı çok severdi. Bir yakınının kız isteme merasimi için alışveriş yapmak amacıyla Torbalı'ya geldi. Kendisine ayakkabı bakıyormuş. Kuzenim, Menderes'te toprağa verilecek. Tesadüfen oradan geçerken patlama oluyor. Acımız, büyük çok üzgünüz" diye konuştu.

Dilek Bağ'ın ise olay yerine birkaç metre mesafede bulunan bir markette çalıştığı öğrenildi.

Dilek BağDilek Bağ

BOMBA SANDIK

Patlamanın yaşandığı iş yerinin karşısında dairesi bulunan Ali Kıcık (34) da dehşet anlarını anlattı. O sırada oturma odasında namaz kıldığını anlatan Kıcık, patlamayı ilk başta bomba sandıklarını söyledi.

"ELLERİM KESİLDİ"
2 yaşındaki oğlunun patlama sonrası camların altından kaldığını ve onu kurtarmak isterken kendisinin de yaralandığını aktaran Ali Kıcık, "Oturma odasında öğle namazını kıldık oğullarımla beraber. Namaz kılmamız bitti, selam verdim. Patlama sesi geldi ve içeriye camlar girdi. Sonra oğlum camların arasında kaldı, onu kurtarmaya çalıştım. Ellerim falan kesildi. Başı falan kanıyordu, tampon yaptım daha sonra da hastaneye götürdük. Ben de hem ellerimden hem başımdan yaralandım. Diğer 4 yaşımdaki oğlumda çok şükür bir şey yok" dedi.

Ali Kıcık Ali Kıcık

"BOMBA SANDIK"
Hamile olan eşinin de hastanede denetim altında tutulduğunu ifade eden Ali Kıcık, "2 yaşındaki çocuğumu plastik cerrahiye sevk ettiler. Biz bomba sandık yani. O kadar etkiliydi ki bomba eylemi falan sandık. Binanın 2. katındaydım, bizim binada da hasar var" ifadelerine yer verdi.


Patlamada evi ve aracı hasar gören Haydar Saray da, "Ben normalde şu karşı bina oturuyordum. Orada benim salon camı da patladı bu basınçla. Ben dışarı baktığımda o anda, toz dumandı, mahşer yeri gibiydi her taraf. Arabanın üstüne duvar yıkılmıştı. Yaralılara müdahale ettik ama çok kötüydü. Cam kırıkları her tarafı kesmiş insanların. Bu kadar büyük bir tüp patlamasını duymadık da görmedik de" dedi.

Öte yandan, patlama sonrası gözaltına alınan lokanta sahibi G.K. ve iş yerinin tüpünü değiştiren M.K.'nin gözaltındaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Ayrıca, patlamadan ölenlerin bazılarının bugün toprağa verilmesi bekleniyor.

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İzmir Torbalı'da deprem etkisi yaratan patlama| 5 kişi öldü çok sayıda yaralı var! Tüpü değiştiren kişi gözaltına alındı

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