İzmir Torbalı'da deprem etkisi yaratan patlama| 5 kişi öldü çok sayıda yaralı var! İki kişi adliyeye sevk edildi! İşte ilk ifadeleri...

Son dakika haberleri... İzmir Torbalı'da bir lokantada sanayi tüpü patladı. Patlama sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti 63 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında yer alan 17 yaşındaki lise öğrencisi Havin Ergin'in, kuzeniyle alışveriş yaparken patlamanın olduğu restoranın önünden geçtiği ortaya çıktı. Olayda yaşamını yitiren diğer kurbanların kimlikleri de belirlendi. Öte yandan patlamaya ilişkin, lokanta sahibi kadın ile iş yerindeki tüpü değiştiren kişi adliyeye sevk edildi. İşte ilk ifadeleri...