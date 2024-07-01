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SON DAKİKA | Sultangazi'de inşaat halindeki binada korkutan yangın! Mahsur kalan işçiler kurtarıldı!

Son dakika haberleri... Sultangazi Yayla Mahallesi'nde inşaat halindeki 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine mahsur kalan işçileri kısa sürede kurtaran ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 18:52 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 19:17
SON DAKİKA | Sultangazi’de inşaat halindeki binada korkutan yangın! Mahsur kalan işçiler kurtarıldı!

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Son dakika haberleri... Sultangazi Yayla Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle inşaat halindeki 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

İŞÇİLER MAHSUR KALDI
Yangın sırasında inşaatta çalışan bazı işçiler mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR
Mahsur kalan işçileri kısa sürede kurtaran ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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