"Filozof Ramazan" lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin'i katletmişti! Katilden kan donduran ifade: Kafamda kurguladım

"SOSYAL MEDYADA GÖRDÜM KURGULADIM"

Sanık Baykut ise mahkemedeki savunmasında, ''Ben ilk sosyal medyada kendisini gördükten sonra cinayeti kafamda kurguladım. Bu olaydan 4 ay önce maktulü sosyal medyada görmüştüm. Olaydan 1 ay önce babamın dükkanının bulunduğu yerden 5 dakikalık mesafeden kendisini gördüm. Bana zulüm yapan insanların yerine kendisini koydum. Görüntü olarak benzettim. Uyuşturucu maddenin etkisi altındaydım. Olaydan 4-5 gün önce dükkanın önünden geçtim, maktul dükkanın içerisindeydi. Bıçağı ise olaydan 2 ay önce maktulü öldürmek için almıştım'' ifadelerini kullandı.



Müşteki avukatı Akif Eringin ise ifadesinde, ''Sanık, kurgulanmış bir senaryoyu uygulamaktadır. Adalete karşı pişmanlığını göstermediği gibi saygısını da yitirmiştir. Savunmaları çelişkilidir. Sanık net bir şekilde 'bıçağı aldım ve maktulü planlayarak öldürdüm' demiştir. Hala cinayet nedeniyle pişmanlık göstermemektedir. İndirimsiz cezalandırılmasını talep ediyoruz'' diye konuştu.

AKIL SAĞLIĞINA İLİŞKİN RAPOR ALINMASI TALEBİ REDDEDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın duruşmalarda yaptığı savunmaları, akıl hastalığına dair herhangi bir beyanlarında belirtinin bulunmaması ve bu konuda herhangi bir raporun bulunmaması gerekçeleriyle Adli Tıp Kurumu'ndan akıl sağlığına ilişkin rapor alınması talebinin reddine karar verdi. Sanık avukatına esasa ilişkin savunma hazırlayabilmesi için süre verilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet duruşmayı erteledi.