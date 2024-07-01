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"Filozof Ramazan" lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin'i katletmişti! Katilden kan donduran ifade: Kafamda kurguladım

Fatih'te 'Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'i başkası zannettiğini öne sürüp bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan sanık ''Sosyal medyada kendisini gördükten sonra cinayeti kafamda kurguladım. Bana zulüm yapan insanların yerine kendisini koydum'' dedi. Mahkeme, sanığın akıl sağlığına ilişkin rapor alınması talebinin reddine karar verdi.

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 16:17 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 16:30
Filozof Ramazan lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin’i katletmişti! Katilden kan donduran ifade: Kafamda kurguladım

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Fatih'te 31 Ocak 2024'de ''Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın Yeri'' isimli çay ocağında 'Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'i başkası zannettiğini öne sürdüğü ve bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Erkan Baykut'un (24) yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 3.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Erkan Baykut ve taraf avukatları hazır bulundu.

RAPOR TALEP EDİLDİ
Duruşmada savunma yapan sanık avukatı dosyayı yeni aldığını belirterek, ''Ek savunma için süre talep ediyorum. Sanık hakkında Adli Tıp Kurumu'ndan akıl sağlığına ilişki rapor alınmasını talep ediyoruz. Psikolojik durumuna ilişkin rapor alınması gerekmektedir'' şeklinde konuştu.

"SOSYAL MEDYADA GÖRDÜM KURGULADIM"

Sanık Baykut ise mahkemedeki savunmasında, ''Ben ilk sosyal medyada kendisini gördükten sonra cinayeti kafamda kurguladım. Bu olaydan 4 ay önce maktulü sosyal medyada görmüştüm. Olaydan 1 ay önce babamın dükkanının bulunduğu yerden 5 dakikalık mesafeden kendisini gördüm. Bana zulüm yapan insanların yerine kendisini koydum. Görüntü olarak benzettim. Uyuşturucu maddenin etkisi altındaydım. Olaydan 4-5 gün önce dükkanın önünden geçtim, maktul dükkanın içerisindeydi. Bıçağı ise olaydan 2 ay önce maktulü öldürmek için almıştım'' ifadelerini kullandı.

Müşteki avukatı Akif Eringin ise ifadesinde, ''Sanık, kurgulanmış bir senaryoyu uygulamaktadır. Adalete karşı pişmanlığını göstermediği gibi saygısını da yitirmiştir. Savunmaları çelişkilidir. Sanık net bir şekilde 'bıçağı aldım ve maktulü planlayarak öldürdüm' demiştir. Hala cinayet nedeniyle pişmanlık göstermemektedir. İndirimsiz cezalandırılmasını talep ediyoruz'' diye konuştu.

AKIL SAĞLIĞINA İLİŞKİN RAPOR ALINMASI TALEBİ REDDEDİLDİ
Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın duruşmalarda yaptığı savunmaları, akıl hastalığına dair herhangi bir beyanlarında belirtinin bulunmaması ve bu konuda herhangi bir raporun bulunmaması gerekçeleriyle Adli Tıp Kurumu'ndan akıl sağlığına ilişkin rapor alınması talebinin reddine karar verdi. Sanık avukatına esasa ilişkin savunma hazırlayabilmesi için süre verilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, bilgi sahibi olarak ifadesi alınan İbrahim B.'nin hemen yan tarafta bulunan eczanede bulunduğu sırada bir gürültü geldiğini, kontrol etmek amacıyla eczaneden çıktığı sırada çay ocağı içerisinden elinde bıçak olan bir erkek şahsın koşarak kaçtığını gördüğünü, devamında çay ocağını kontrol ettiğinde ise Ramazan Pişkin'in yaralanmış şekilde yerde yattığını görmesi üzerine sağlık ekiplerini haberdar ettiğini söylediği aktarıldı.

Ramazan Pişkin'i katleden katil zanlısının fotoğrafı Ramazan Pişkin'i katleden katil zanlısının fotoğrafı

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Erkan Baykut'un 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

▶️ Diyarbakırlı "Filozof Ramazan" bıçaklanarak öldürüldü!

NELER OLMUŞTU?

Diyarbakır'da "Ramazan Hoca" lakabıyla bilinen, kentteki vatandaşlara İslam'ı anlatan Pişkin, bir süre önce geldiği İstanbul'un Fatih ilçesi Kocamustafapaşa Caddesi'nde işletmeye başladığı çay ocağında bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Pişkin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ramazan Pişkin'in dükkanının içinde kan izleri olduğu görüldüRamazan Pişkin'in dükkanının içinde kan izleri olduğu görüldü

DİYARBAKIR'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Bıcaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Pişkin'in cenazesi, uçakla Diyarbakır'a getirildi.

▶️ Diyarbakırlı Ramazan Hocanın cenazesi Diyarbakır'da defnedildi!

Ailesi ve yakınları tarafından Diyarbakır Havalimanı'ndan alınan Pişkin'in naaşı, cenaze nakil aracıyla merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'ye götürüldü.

Pişkin'in cenazesi Diyarbakır'da toprağa verildi.Pişkin'in cenazesi Diyarbakır'da toprağa verildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Pişkin'in cenazesi, tekbirler eşliğinde Sur ilçesindeki Çifte Havuz Mezarlığı'nda defnedildi.

"OĞLUM ÇOK İYİ BİRİYDİ"

Pişkin'in babası İsmail Pişkin, defin işleminin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunu katledenlerin yakalanmasını ve cezalandırılmasını talep ederek, "Devlete güveniyorum, Allah devlete zeval vermesin. Oğlum çok iyi biriydi. İnsanları seviyordu, çocuklar onun peşinden gidiyordu." dedi.

▶️ Diyarbakırlı "Ramazan hoca" bıçaklanarak öldürüldü!

Ramazan Pişkin'in İstanbul'daki dükkanıRamazan Pişkin'in İstanbul'daki dükkanı


RAMAZAN PİŞKİN KİMDİR?

Diyarbakır'daki tarihi Ulu Cami'de dini sohbetlerde bulunan ve "Ramazan Hoca" olarak anılan Ramazan Pişkin'in konuşmaları sosyal medyada tıklanma rekorları kıran videolarla tanındı.

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