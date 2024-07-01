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Bu nasıl sorumsuzluk? 2 yaşındaki çocuğu otoparkta unuttular

Samsun'da 2 yaşındaki bir çocuk, belediyenin otoparkında unutuldu. Çocuğun ailesini bulamayan otopark görevlileri durumu 112'ye bildirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda çocuk, polis ekiplerince ailesine teslim edildi.

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 19:10 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 19:19
Bu nasıl sorumsuzluk? 2 yaşındaki çocuğu otoparkta unuttular

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Samsun'da 2 yaşındaki bir çocuk, belediyenin otoparkında unutuldu.

Olay, Cumhuriyet Meydanı kapalı otoparkında geldi. Görevliler otopark içerisinde gezen bir çocuk fark etti.



Çocuğun yanında kimse olmayınca ailesi arandı. Çocuğun ailesini bulamayan otopark görevlileri durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri çocuğu teslim aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda çocuk, polis ekiplerince ailesine teslim edildi.

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