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Resmen beyni eritiyor: Herkesin yaptığı korkunç hata!

Modern hayatın getirdiği alışkanlıklardan biri olan sabahları ilk iş telefona bakmak, yaygınlaşmış durumda. Ancak bu basit rutin, fiziksel ve zihinsel sağlık üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir. Bilimsel çalışmalar, sabahları telefonla başlamanın çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor. İşte bu konudaki bazı önemli bilgiler...

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 09:24 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 09:24
Resmen beyni eritiyor: Herkesin yaptığı korkunç hata!

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Sabah uyanır uyanmaz telefona bakmak, birçok insan için sıradan bir alışkanlık haline geldi. Ancak bu masum görünen davranışın hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımız üzerinde ciddi olumsuz etkileri olabilir.

SABAHLARI TELEFON KULLANIMININ ZARARLARI 📵

1. Uyku Düzenini Bozar 🌙😴
Sabahları telefona bakmak, beyninizin doğal olarak uyanmasını engeller ve sizi gereksiz yere yüksek bir uyanıklık durumuna sokar.

2. Göz Yorgunluğuna Neden Olur 👀💤
Gözleriniz sabahları ışığa uyum sağlamaya çalışırken ekrana bakmak, gözlerinizin zorlanmasına neden olabilir.

3. Stresi ve Kaygıyı Artırır 😰📲
Sosyal medyadan, haberlerden ve e-postalardan gelen bildirimler stres ve kaygıyı artırır.

4. Üretkenliği Azaltır 🛌📉
Sosyal medyaya dalmak, gün boyunca dikkatinizin dağılmasına ve üretkenliğin azalmasına yol açar.

5. Gün Boyunca Dikkatinizi Dağıtır 🤯🔄
Güne telefonla başlamak, zihninizi sürekli olarak başka şeylere yönlendirebilir.

6. Dopamin Seviyelerini Artırır 🧠📈
Sabahları telefon kullanmak, beyninizin dopamin seviyesini artırarak sosyal medyadan gelen tatmin hissini sürekli olarak aramanıza neden olabilir.

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