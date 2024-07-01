Kahraman Türk: Köln’de yaşayan kuyumcu İbrahim Dindar silahlı soyguna geçit vermedi! Tek yumrukla devirdi

Almanya'nın Köln şehrinde Türklerin işlettiği bir kuyumcu dükkanına maskeli ve silahlı bir hırsız girdi. İş yerinde çalışan İbrahim Dindar'a namluyu doğrultup altınları vermesini istedi.

Dindar, soyguncuyu sakinleştirmek için çaba gösterdi. Soyguncuyu, bir anlık dalgınlığından faydalanıp yumrukla yere serdi. Elindeki silahı alıp namluyu ona çevirdi. Soyguncu olay yerinden kaçarken, dehşet anlarını kameralar kaydetti.

Olayı anlatan Dindar, "Sabah saat 10.00 sıralarında dükkanı yeni açmıştım. O gün tek başıma çalışıyordum. Dükkanın iki girişi olduğu için ön giriş işlek, arka taraf sakin. Bir tıklama geldi, ev sahibi veya postacı düşüncesiyle gidip kapıyı açtım. Kapıyı açar açmaz maskeli şahıs silahı bana doğrultarak içeri doğru gitmemi el hareketleriyle işaret etti. Sonra içgüdüsel bir refleks diyeyim artık, adamın elinden silahı atıp etkisiz hale getirmeyi başarabildim" dedi.

Geçmişte dövüş sporları yaptığını söyleyen Dindar, "Onun verdiği özgüvenle içgüdüsel davranarak birden yumruklarımı konuşturdum. Düşen silahı kapıp soyguncuyu kovaladım. Telefonu ve silahı bizde kaldı. Telefon sayesinde yakalandılar. Üç kişi olarak gelmişler" dedi.