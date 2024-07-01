İzmir’deki ikinci Seçil Erzan vakasında flaş gelişme: 2 kişi gözaltında! Hedef bankada yüklü miktarda parası olanlar

Yemek yemeyi reddeden Hatice Ö.'nün, doktorlara göre ifade verecek durumda olmadığı belirtildi. Daha sonra Hatice Ö., psikiyatri servisine yatırıldı. Operasyon kapsamında ayrıca banka personeli E.Y. ile döviz bürosu çalışanı A.A. da ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınıp emniyete götürüldü.

DÖVİZ BÜROSU SAHİBİ TUTUKLANDI

Hatice Ö.'nün paraları gönderdiği öne sürülen döviz bürosunun sahibi Serkan Çelik, polisteki işlemlerinin ardından 28 Haziran'da adliye sevk edildi. Çelik'in ifadesinde, "Hatice Ö., bana para getirdi. Ben ise o paraları altına ve dövize çevirdim. Sonrasında da kendisine iade ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dediği belirtildi. Çelik, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı.

Polis ekipleri ayrıca döviz bürosunda, Denizbank Bornova Şubesi'nde ve belirlenen bazı adreslerde aynı gün arama yaptı. Ayrıca Hatice Ö. ile tutuklanan döviz bürosu sahibi Serkan Çelik'in mal varlıklarına el konuldu.

BANKADA YÜKLÜ MİKTARDA MEVDUATI OLAN KİŞİLERİ HEDEF ALMIŞ

Polisteki işlemlerinin ardından banka personeli E.Y. ile döviz bürosu çalışanı A.A. da bugün adliyeye sevk edildi. Her iki şüphelinin de ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, bir personel olarak rutin görevlerini yaptıklarını ve herhangi bir usulsüzlüğe karışmadıklarını söylediği bildirildi.