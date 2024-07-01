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İzmir'deki ikinci Seçil Erzan vakasında flaş gelişme: 2 kişi gözaltında! Hedef bankada yüklü miktarda parası olanlar

İzmir’de yüksek karlı fon vaadiyle birçok kişiyi dolandırdığı ortaya çıkan 2. Seçil Erzan vakasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 48 yaşındaki Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö.’nün özellikle bankada yüklü miktarda mevduatı olanlarla temas kurup, dolandırıcılık ağına düşürdüğü ortaya çıktı. Öte yandan bir banka personeli ile döviz bürosu çalışanı da gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 15:11 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 15:33
İzmir’deki ikinci Seçil Erzan vakasında flaş gelişme: 2 kişi gözaltında! Hedef bankada yüklü miktarda parası olanlar

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Denizbank Bornova Şube Müdürü ve aynı zamanda Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Şube Başkanı da olan Hatice Ö., iddiaya göre, yüksek kar vaadiyle fon ve altın alarak değerlendirmek üzere kulübün 3 yöneticisi ile 4 iş insanından yaklaşık 250 milyon TL topladı.

Ancak, topladığı paraları fona yatırmayan, altın da almayan Hatice Ö.'nün parayı döviz bürosu sahibi Serkan Çelik'e (48) gönderdiği ileri sürüldü. İddiaya göre; Hatice Ö., para topladığı kişilere zaman zaman ihtiyaçları kadar para gönderdi ancak bir süre sonra iş insanları dolandırıldıklarını anladı. Mağdurlar durumu polis ekiplerine bildirip, Hatice Ö. hakkında şikayetçi oldu.

AÇLIK GREVİ
Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, yüzlerce kişiyi benzer şekilde dolandırdığı ileri sürülen Hatice Ö. hakkında, 27 Haziran'da gözaltı kararı çıkarıldı. Yakalama için çalışma başlatan polis ekipleri, Hatice Ö.'nün evinde çok sayıda ilaç içip intihar girişiminde bulunduğunu belirledi. Ekipler, Hatice Ö.'nün, intihar teşebbüsünün ardından pişman olup gittiği İzmir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındığını tespit etti. Hayati tehlikesi bulunmayan Hatice Ö.'nün başında, polis beklemeye başladı.

Yemek yemeyi reddeden Hatice Ö.'nün, doktorlara göre ifade verecek durumda olmadığı belirtildi. Daha sonra Hatice Ö., psikiyatri servisine yatırıldı. Operasyon kapsamında ayrıca banka personeli E.Y. ile döviz bürosu çalışanı A.A. da ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınıp emniyete götürüldü.

DÖVİZ BÜROSU SAHİBİ TUTUKLANDI
Hatice Ö.'nün paraları gönderdiği öne sürülen döviz bürosunun sahibi Serkan Çelik, polisteki işlemlerinin ardından 28 Haziran'da adliye sevk edildi. Çelik'in ifadesinde, "Hatice Ö., bana para getirdi. Ben ise o paraları altına ve dövize çevirdim. Sonrasında da kendisine iade ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dediği belirtildi. Çelik, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı.

Polis ekipleri ayrıca döviz bürosunda, Denizbank Bornova Şubesi'nde ve belirlenen bazı adreslerde aynı gün arama yaptı. Ayrıca Hatice Ö. ile tutuklanan döviz bürosu sahibi Serkan Çelik'in mal varlıklarına el konuldu.

BANKADA YÜKLÜ MİKTARDA MEVDUATI OLAN KİŞİLERİ HEDEF ALMIŞ
Polisteki işlemlerinin ardından banka personeli E.Y. ile döviz bürosu çalışanı A.A. da bugün adliyeye sevk edildi. Her iki şüphelinin de ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, bir personel olarak rutin görevlerini yaptıklarını ve herhangi bir usulsüzlüğe karışmadıklarını söylediği bildirildi.

Öte yandan Hatice Ö.'nün, özellikle Denizbank'ta yüklü miktarda mevduata olanları hedef aldığı, temas kurup dolandırıcılık ağının içine düşürdüğü öne sürüldü.

İkinci Seçil Erzan vakasında flaş gelişme!
İkinci Seçil Erzan vakası!

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