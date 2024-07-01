Batan Kafkametler gemisinin 5 mürettebatı Kabotaj Bayramı’nda anıldı

İl merkezinde, protokol üyelerinin de içinde bulunduğu römorkör, denize açıldı. Römorkörler ve sahil güvenlik unsurlarıyla su gösterisi yapıldı. Bu sırada demir bölgesindeki Tamara isimli yük gemisi de korna çaldı. Römorkörlerle yapılan su gösterisini Uzunmehmet Camisi'nin avlusundakiler, ilgiyle izleyip cep telefonu kameralarıyla görüntülemeye çalıştı.