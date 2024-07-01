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Batan Kafkametler gemisinin 5 mürettebatı Kabotaj Bayramı'nda anıldı

Zonguldak''ta, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te batan 'Kafkametler' gemisinin cenazesine ulaşılan 5 ve 226 gündür kayıp olan 7 mürettebatı için batığın olduğu bölgeye çelenk bırakıldı. Kent merkezinde ise römorkörlerle su gösterisi yapıldı.

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 16:05 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 16:16
Batan Kafkametler gemisinin 5 mürettebatı Kabotaj Bayramı’nda anıldı

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Kentte, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında, çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İl merkezinde, protokol üyelerinin de içinde bulunduğu römorkör, denize açıldı. Römorkörler ve sahil güvenlik unsurlarıyla su gösterisi yapıldı. Bu sırada demir bölgesindeki Tamara isimli yük gemisi de korna çaldı. Römorkörlerle yapılan su gösterisini Uzunmehmet Camisi'nin avlusundakiler, ilgiyle izleyip cep telefonu kameralarıyla görüntülemeye çalıştı.

Karadeniz Ereğli açıklarında batan Kafkametler'in 5 mürettebatı anıldı

Ereğli ilçesindeki etkinlikler kapsamında önce Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi, ardından da protokol üyeleri Erdemir Limanı'ndan denize açıldı. Heyet, 19 Kasım 2023'teki fırtına nedeniyle batan 'Kafkametler' gemisinin batığının bulunduğu bölgeye geldi.

5 mürettebatının cansız bedenine ulaşılan, kayıp 7 mürettebatını bulmak için 226 gündür çalışmaların sürdüğü 'Kafkametler' gemisi anısına' yazılı çelenk batığın olduğu suya bırakıldı.

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