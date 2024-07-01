İzmir Torbalı’da sanayi tüpü bomba gibi patladı! 5 ölü 63 yaralı

İzmir Torbalı'da restoran olarak hizmet veren bir işyerinde tüp patlaması meydana geldi. Olay yerinin çevreside bulunan çok sayıda ev patlamadan etkilendi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk bilgilere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Faciada 63 kişinin yaralandığı öğrenildi. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis ekipleri, patlamanın yaşandığı restoran önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

11 BİNADA HASAR VAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "AFAD'dan 2 araç 9 personel, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden 8 ambulans 2 UMKE ekibi ve 36 personel sevk edilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Konuya ilişkin tahkikat devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadesini kullandı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

İzmir Valisi Süleyman Elban, "Sokakta bulunan 11 binada ise hasar meydana geldi. Patlamanın olduğu binanın bitişiğindeki binalarda bir panik olmuş olabilir. Kısa bir süre içerisinde vatandaşlara binaların sağlığı ile ilgili detaylı açıklamada bulacağız. Evine giremeyecek vatandaşlarımız için konaklayacağı ve diğer ihtiyaçları için kendilerine destek olunacak" dedi.

ALIŞVERİŞTEN ÖLÜME

Menderes Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Havin Ergin'in kuzeniyle alışverişe çıktığı, patlama sırasında restoranın önünde geçtikleri belirlendi.



1 KİŞİ GÖZALTINDA

5 kişiye mezar olan restoranda, sanayi tüpünü değiştiren H.C. adlı kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.