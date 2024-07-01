Herkes hazırlansın! Afrika’dan yola çıktı Türkiye’ye doğru çökecek! Saat verildi

ÇARŞAMBA GÜNÜ DE ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK
Meteoroloji uzmanlarına göre, aşırı sıcak hava dalgası çarşamba günü de Türkiye genelinde etkili olmaya devam edecek. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar başta olmak üzere, tüm vatandaşların bu dönemde dikkatli olmaları ve güneşin en etkili olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları öneriliyor.
VATANDAŞLARA ÖNERİLER
Bol Su Tüketin: Vücudun su dengesini korumak için bol su içmeye özen gösterin.
Güneşten Korunun: Özellikle 10:00-16:00 saatleri arasında güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmaktan kaçının.
Hafif Kıyafetler Giyin: Pamuklu ve açık renkli kıyafetler tercih edin.
Serin Yerlerde Bulunun: Mümkünse klimalı veya serin alanlarda vakit geçirin.
Fiziksel Aktiviteleri Azaltın: Aşırı sıcaklarda yoğun fiziksel aktivitelerden kaçının.