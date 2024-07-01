5 gündür haber alınamıyordu | Prof. Dr. Bekir Karasu’dan acı haber! Kan donduran ip detayı

ESkişehir'de 5 gün önce evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde (ESTÜ) görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir Karasu'nun (59) Porsuk Çayı'nda; ellerinden iple bağlanmış halde cesedi bulundu. Başsavcılık 'cinayet' soruşturması başlattı.
27 HAZİRAN'DAN BU YANA HABER ALINAMIYORDU
Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Bekir Karasu, geçen 27 Haziran'da evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.