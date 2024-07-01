PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

5 gündür haber alınamıyordu | Prof. Dr. Bekir Karasu'dan acı haber! Kan donduran ip detayı

Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde görevli olan Prof. Dr. Bekir Karasu 27 Haziran günü aracına binerek evden ayrılmıştı. 5 gündür haber alınamayan Karasu'nun cansız bedeni bulundu! Porsuk Çayı'nda ellerinden iple bağlanmış halde cesed sonrası Başsavcılık 'cinayet' soruşturması başlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 20:40 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 20:47
5 gündür haber alınamıyordu | Prof. Dr. Bekir Karasu’dan acı haber! Kan donduran ip detayı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ESkişehir'de 5 gün önce evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde (ESTÜ) görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir Karasu'nun (59) Porsuk Çayı'nda; ellerinden iple bağlanmış halde cesedi bulundu. Başsavcılık 'cinayet' soruşturması başlattı.


27 HAZİRAN'DAN BU YANA HABER ALINAMIYORDU

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Bekir Karasu, geçen 27 Haziran'da evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.



Ailesi ve yakınları çevrede yaptığı aramalarda Prof. Dr. Karasu'ya ulaşamayınca Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Polisin yaptığı araştırmada, Karasu'ya ait aracın son olarak Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'ndeki Nabi Avcı Bulvarı'ndan geçiş yaptığı belirlendi.



Mobese görüntülerinin yanı sıra cep telefonu sinyallerini takip eden polis ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Karacaşehir Mahallesi bölgesine yoğunlaştı.



ELLERİ İPLE BAĞLI CESEDİ BULUNDU

Polis ekiplerince bölgede yapılan aramalarda Prof. Dr. Karasu'nun Porsuk Çayı'nda cesedi bulundu. Ellerinin iple bağlandığı tespit edilen Karasu'nun ölümü ile ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'cinayet' soruşturması başlatıldı.



Porsuk Çayı'ndan çıkarılan Karasu'nun cesedi, savcılık ve polis incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti’de ’muhasebe’ kampı! Başkan Erdoğan’dan ’değişim’ mesajı | Kayseri’deki olayların bir sebebi de muhalefetin zehirli dili
ABD Yüksek Mahkemesi’nden Donald Trump kararı: Bazı konularda dokunulmazlığı var
TAKVİM yazdı Galatasaray paylaştı! Cimbom Fenerbahçe’ye yaptığı göndermeyle birlikte Michy Batshuayi’yi KAP’a bildirdi!
Kayseri’de karanlık eller devrede! Ümit Özdağ provokasyonu körükledi, MOSSAD ve FETÖ devreye girdi: Suriye şüpheli tutuklandı
Sinan Ateş davasında ilk ifadeler ortaya çıktı: Tetikçiden şoke eden sözler: MHP’den iki, üç yöneticinin ismini ver seni kurtaralım
İzmir Torbalı’da deprem etkisi yaratan patlama| 5 kişi öldü çok sayıda yaralı var! O detay yürek burktu: Restoranın önünden geçiyordu...
Canavar anne Eylem Tok ikinci kez hakim karşısına çıkıyor! Gözler verilecek kararda
Kabine toplantısı ne zaman? Yeni Kabine’nin gündem maddeleri neler? 9. yargı paketi, emekli ve memur maaş zammı, terörle mücadele
Sapkınların yeni adresi çocuk oyunları! Sözde ’Öğretmen Onaylı’ Toca Boca oyununda LGBT izleri! Tehlike büyük milyonlarca kez indirildi
Transferde Jose Mourinho rüzgarı esiyor! Fenerbahçe’den geleceğin yıldızına kanca
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni vergi paketi hakkında detay verdi! Meslekleri tek tek sayıp uyardı: Cezalar artacak! Doktor, avukat kuyumcu...
Filozof Ramazan lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin’i katletmişti! Katilden kan donduran ifade: Kafamda kurguladım
İsrail’de sızıntı krizi! 7 ay sonra serbest bırakılan Filistinli ortalığı karıştırdı: WhatsApp konuşmaları ifşa oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten flaş açıklamalar: Gri listeden çıkış, asgari ücret, enflasyon, KDV artışı, rezerv, vergi paketi...
ABD’den ‘Charlie’ uyarısı! Avrupa üsleri için en yüksek ikinci alarm seviyesi: Pentagon doğruladı süre verildi
SON DAKİKA