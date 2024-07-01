Kurtarılan kadın, kendi isteğiyle sığınma evine gönderilirken, şikayetçi olmaması üzerine kocası savcılık talimatıyla ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yaşanan darp anı ise kameralara yansıdı.

Diyarbakır 'ın Çınar ilçesinde eşini sokak ortasında tekme ve yumruk darbeleriyle döven bir erkek, çevredekiler tarafından darbedildi.





Müdahale eden kalabalıktan ismi öğrenilemeyen bir kişi, dayakçı kocayı yumruklayarak durdurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kadını ve eşini emniyete götürdü.