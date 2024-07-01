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Dayakçı kocaya anladığı dilden! Sokak ortasında eşini yumruklayan adama çevredekiler müdahale etti | İşte o anlar...

Diyarbakır'da eşini sokak ortasında yumruklayan erkeğe çevredekiler müdahale etti.üdahale eden kalabalıktan ismi öğrenilemeyen bir kişi, dayakçı kocayı yumruklayarak durdurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 20:21 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 20:55
Dayakçı kocaya anladığı dilden! Sokak ortasında eşini yumruklayan adama çevredekiler müdahale etti | İşte o anlar...

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde eşini sokak ortasında tekme ve yumruk darbeleriyle döven bir erkek, çevredekiler tarafından darbedildi.


Kurtarılan kadın, kendi isteğiyle sığınma evine gönderilirken, şikayetçi olmaması üzerine kocası savcılık talimatıyla ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yaşanan darp anı ise kameralara yansıdı.



Olay, öğlen saatlerinde Çınar ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir erkek, sokak ortasında eşini darbetmeye başladı. Kadını peş peşe yumruklayan erkeği görenler olaya tepki gösterdi.



Müdahale eden kalabalıktan ismi öğrenilemeyen bir kişi, dayakçı kocayı yumruklayarak durdurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kadını ve eşini emniyete götürdü.



İsmi açıklanmayan kadın, kocasından şikayetçi olmazken, uzaklaştırma kararı verilmesini talep ederek, kendi isteğiyle kadın sığınma evine gönderildi. Koca ise savcılık talimatıyla, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Sokak ortasındaki dayakçı kocanın eşinin darbetmesi bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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