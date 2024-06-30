Oğuz Murat Aci’nin annesi Pervin Aci o görüntüleri izledi: Saçı yerine önce kalbini değiştirseydi!

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı lüks araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduğu trafik kazası sonrası ABD'ye kaçan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un 14 Haziran'da Boston'daki yakalanma görüntüleri ortaya çıktı. Anne-oğul, hakim karşısına çıkarıldı. Türkiye'ye iade için duruşmalar başladı.

ÖYLE ANNE OLMAZ!

Zanlıların yakalanma görüntülerini izleyen acılı anne Pervin Aci, "4 aydır bu anı bekliyordum. Oğlumun katillerini böyle görmek beni mutlu etti. Adalet yerini buldu. O gülüşleri gözümden gitmedi. Kılık kıyafetini değiştirmiş, saçını kestirmiş. Anne değil katil o, anne olsaydı hem çocuğunu hem benim çocuğumu kurtarırdı. Saç değişmiş ama şuradaki kalp değişmiş mi aynı kalp. Taş kalpli. Önce kalbini değiştirseydi" ifadesini kullandı.