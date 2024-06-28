Samsun’da feci kaza! Önce refüje sonra TIR’a çarptı! Anne öldü 2 çocuğu yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, bir araç sürücüsünün sıkıştırması sonucu önce refüjdeki aydınlatma direğine, ardından da karşı şeride geçip TIR'la çarpışan kapalı kasa minibüsün sürücüsü anne öldü, 1'i ağır 2 çocuğu yaralandı.

ÖNCE DİREĞE SONRA TIRA ÇARPTI

Kaza, saat 18.00 sıralarında Samsun- Ordu Karayolu Çarşamba ilçesi Karaağaç mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, ordu istikametinde seyir halinde olan 29 yaşındaki Sedef Taflan yönetimindeki 55 AEU 514 plakalı minibüs, aynı yönde seyir halinde olan ve plakası henüz belirlenemeyen bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğini çarptı, ardından da karşı şeride geçti. Minibüs, daha sonra ise karşı yönden gelen Doğan Yılmaz'ın kullandığı 33 DY 810 plakalı TIR ile çarpıştı.