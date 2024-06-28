SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Samsun'da feci kaza! Önce refüje sonra TIR'a çarptı! Anne öldü 2 çocuğu yaralı

Samsun''un Çarşamba ilçesinde feci bir trafik kazası yaşandı. Samsun- Ordu karayolu üzerinde 29 yaşındaki Sedef Taflan idaresinde seyir halinde olan minibüs, bir aracın arkadan sıkıştırması nedeniyle kontrolden çıktı. Savrulan araç önce direğe çarptı, ardından ise bir TIR ile çarpıştı. Anne olay yerinde hayatını kaybederken küçük yaşlardaki 2 çocuğu ie yaralandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 20:32 Güncelleme 28 Haziran 2024, 20:37
Samsun’da feci kaza! Önce refüje sonra TIR’a çarptı! Anne öldü 2 çocuğu yaralı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, bir araç sürücüsünün sıkıştırması sonucu önce refüjdeki aydınlatma direğine, ardından da karşı şeride geçip TIR'la çarpışan kapalı kasa minibüsün sürücüsü anne öldü, 1'i ağır 2 çocuğu yaralandı.

Samsun'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

ÖNCE DİREĞE SONRA TIRA ÇARPTI

Kaza, saat 18.00 sıralarında Samsun- Ordu Karayolu Çarşamba ilçesi Karaağaç mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, ordu istikametinde seyir halinde olan 29 yaşındaki Sedef Taflan yönetimindeki 55 AEU 514 plakalı minibüs, aynı yönde seyir halinde olan ve plakası henüz belirlenemeyen bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğini çarptı, ardından da karşı şeride geçti. Minibüs, daha sonra ise karşı yönden gelen Doğan Yılmaz'ın kullandığı 33 DY 810 plakalı TIR ile çarpıştı.

2 ÇOCUĞU KAZADAN YARALI KURTULDU

Kazada, minibüsün sürücüsü Sedef Taflan minibüsten fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan çocukları Yekta Taflan (13) ve Osman Taflan (3) ise yaralandı. Yaralı çocuklar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Osman Taflan, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA