Bursa’da ölüm uykusu! Garajda klimayı açtı egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybetti

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alpaslan Yıldırım, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Yıldırım hayatını kaybetti.

Garaj ve otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturmayı sürdürüyor.

