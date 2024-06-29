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Bursa'da ölüm uykusu! Garajda klimayı açtı egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybetti

Bursa'da evinin altındaki garajda otomobilini çalıştırıp, klimasını açarak uykuya dalan Alpaslan Yıldırım (36), egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Garaj ve otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturmayı sürdürüyor.

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Giriş Tarihi 29 Haziran 2024, 09:13 Güncelleme 29 Haziran 2024, 09:13
Bursa’da ölüm uykusu! Garajda klimayı açtı egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybetti

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Bursa'da, kapalı garajda çalıştırdığı otomobilinin içinde uyuyan kişi, egzoz dumanından zehirlenerek hayatını kaybetti.

KLİMAYI AÇIP ARAÇ İÇİNDE UYUDU
Alpaslan Yıldırım (36), Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde evinin altında bulunan kapalı garaja otomobilini park edip klimayı açarak araç içinde uyudu.

HABER ALAMAYAN YAKINLARI BULDU
Kendisinden haber alamayan yakınları, garaja geldiklerinde otomobilin çalıştığını, Yıldırım'ın da aracın içinde hareketsiz yattığını gördü.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alpaslan Yıldırım, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Yıldırım hayatını kaybetti.

Garaj ve otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturmayı sürdürüyor.

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