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Kayseri'de taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Valilikten açıklama geldi: Şahıs gözaltına alındı

Kayseri’de yabancı uyruklu bir şahsın küçük kız çocuğa tecavüz ettiği iddiaları üzerine halk sokağa çıkarak tepki gösterdi. Kayseri Valiliği'nden ise açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "30.06.2024 tarihinde ilimiz Danışmentgazi Mahallesinde Suriye uyruklu bir şahsın, küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup, çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 23:49 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 00:09
Kayseri’de taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Valilikten açıklama geldi: Şahıs gözaltına alındı

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Kayseri'de Suriyeli bir sığınmacının 6 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği iddiası üzerine halk sokağa döküldü.

Kayseri Valiliği'nden açıklama geldi.

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
Valilik konuya ilişkin, "30.06.2024 tarihinde ilimiz Danışmentgazi Mahallesinde Suriye uyruklu bir şahsın, küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup, çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır. Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup, vatandaşlarımızın itidalli davranarak, resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur." dedi.

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