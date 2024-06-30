Kayseri’de taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Valilikten açıklama geldi: Şahıs gözaltına alındı

Kayseri 'de Suriye li bir sığınmacının 6 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği iddiası üzerine halk sokağa döküldü.

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Valilik konuya ilişkin, "30.06.2024 tarihinde ilimiz Danışmentgazi Mahallesinde Suriye uyruklu bir şahsın, küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup, çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır. Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup, vatandaşlarımızın itidalli davranarak, resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur." dedi.