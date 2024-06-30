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İzmir Selçuk'ta yeni yangın! Alevler ormana sıçramadan söndürüldü

İzmir Selçuk'ta yol kenarında otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevler, yoldan geçen araç sürücülerinin yangın söndürme tüpleri ve içme sularıyla ve dünkü yangın nedeniyle bölgede bulunan su tankerlerinin müdahalesiyle ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

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Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 12:38 Güncelleme 30 Haziran 2024, 12:38
İzmir Selçuk’ta yeni yangın! Alevler ormana sıçramadan söndürüldü

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İzmir Selçuk'a bağlı Meryemana yakınında Dr. Sabri Yayla Bulvarı üzerinde yol kenarında, saat 11.30 sıralarında otların tutuşması sonucu yangın çıktı.

Dün akşam Selçuk'ta başlayıp komşu ilçe Kuşadası'na kadar ulaşan yangın nedeniyle korkulu anlar yaşayan bölge halkı, alevleri görünce hemen araçlarına yol kenarına çekip, ilk müdahaleyi yaptı.



YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ İLE MÜDAHALE ETTİLER

Çevredekiler araçlarındaki yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahalede bulundu.

Yanlarındaki içme sularını da alevlere dökerek, alevlerin büyümemesi için yoğun mücadele verdi.




ORMANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Bu sırada dünkü yangın nedeniyle bölgede bulunan belediye ekiplerine ait 3 su tankeri alevlere müdahale ederek daha fazla büyümeden ve ormana sıçramadan 15 dakikada söndürüldü.

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