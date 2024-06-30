169 metre boyundaki Lady Ayana isimli gemi Bakırköy’de karaya oturdu! Kurtarma çalışmaları sürüyor





Açıklamada, "Rusya'dan Tunus'a seyir halindeyken Yeşilköy önlerinde demirledikten sonra karaya oturan LADY AYANA isimli 169 m boyundaki kuru yük gemisi için, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz ile KURTARMA-10 ve KURTARMA-5 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. Dalgıçlarımız ve kurtarma ekibi tarafından yapılan hasar-tespit sonrasında planlanan kurtarma operasyonuna Kurtarma-5, Kurtarma-10 römorkörlerimiz ve KEGM-3 hızlı Tahlisiye botumuzun katılımıyla başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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