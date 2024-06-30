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Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan: ABD ve Avrupa katliamlara engel olmaz

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Filistin’de soykırım, Ukrayna’da savaş, dünyanın birçok noktasında da çatışma ve katliamlar olduğunu belirterek, "Biz bunlara engel olmazsak Amerika bunlara engel olmaz, Avrupa bunlara engel olmaz. Çünkü bunların arkasında zaten onlar var" dedi.

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Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 14:28 Güncelleme 30 Haziran 2024, 14:28
Dünya Etnospor Konfederasyonu DEK Başkanı Bilal Erdoğan: ABD ve Avrupa katliamlara engel olmaz

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Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Gaziantep'te Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) 'Bir Yaz Bin Gelecek' sloganıyla düzenlediği 2024 yılı yaz okulu lansmanı programına katıldı.

Bilal Erdoğan: Amerika ve Avrupa katliamlara engel olmaz



Etkinliğe Bilal Erdoğan'ın yanı sıra; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkanı İbrahim Beşinci, milletvekilleri ve öğrenciler katıldı.



Programda konuşan Bilal Erdoğan, TÜGVA'nın yaz okullarının oldukça öğretici olduğunu belirtti. Türkiye genelinde 200 binden fazla ortaokul öğrencisinin bu kamplardan faydalandığını aktaran Bilal Erdoğan, öğrencilerin hem eğitici hem de sportif faaliyetler ile yaz ayını iyi değerlendireceğini belirterek, "Bu yaz okullarımızda Türkiye'nin dört bir yanında bu yaz 200 binden fazla ortaokullu çocuklarımız okullarda eğitmenlerinin eşliğinde hem dersler alıp kendilerini geliştirecekler hem de spor yapacaklar. Sizler eğer bu yazı güzel geçirerek bu yaz okulundan memnun kalırsanız her sene bu kamplara katılmanızı temenni ederiz. Türkiye'nin bu vakfını yaptığı bu çalışmalardan dolayı marjinalleştirmeye çalışmak, halk nezdinde itibarsızlaştırma çalışmak anlaşılır bir şey midir? İnşallah sizler hayatınız boyunca bu tür çalışmalara destek olun. Bu tür vakıflara sizler de katkı sağlayın'" dedi.


Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi daha özgüvenli ve kararlı adımlar atan bir ülke haline getirdiğini söyledi. Bilal Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:'

'Türkiye çok büyük bir ülke ve Cumhurbaşkanımız başını önünden kaldıramayan bir ülke olmaktan bizleri çıkardı. Dünya çapında özgüven sahibi, kararlar alan adımlar atan bir ülke haline getirdi. Şimdi gençlerimiz 20 yıl öncesinden çok daha cesur, çok daha özgüvenli. Bakın Filistin'de Gazze'de soykırım var. Ukrayna'da savaş var. Dünyanın daha nice noktalarında çatışmalar katliamlar yaşanıyor. Biz bunlara engel olmazsak Amerika bunlara engel olmaz. Avrupa bunlara engel olmaz. Çünkü bunların arkasında zaten onlar var. Onun için çok eğitimli olacağız, çok çalışacağız. Sadece kendimiz için değil, bütün insanlığın refahı için, bütün dünyanın huzuru ve barışı için çalışacağız. Ayrıca ben Gaziantep'te bir ortaokul çocuğuyum, demek yok. Bakın Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'da sıradan bir okulda okudu. Kaptan Ahmet Erdoğan'ın oğlu. O çalıştı ama çok çalıştı. Şimdi ne oldu dünya lideri oldu öyle mi. Şimdi Cumhurbaşkanımız dünyaya yeri geldiğinde meydan okuyor. Yeri geldiğinde ise anlaşmazlıkları gidermek için çalışıyor. Sizler de Cumhurbaşkanımız gibi dünya çapında liderler olabilirsiniz.''



Programın sonunda başarılı olan öğrencilere plaket ve ödüller verildi.

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