Plajda, piknikte, kahvaltıda ayıla bayıla yiyeceksiniz: Annelere en pratik ve sağlıklı rulo krep tarifi!

Talimatlar:

İç Harcın Hazırlanması:

Orta ateşte bir tavada zeytinyağını kızdırın ve içine doğranmış yeşil biber, zencefil ve sarımsağı ekleyip 30-40 saniye soteleyin. 🍳

Baharat karışımını ve patatesleri ekleyip iyice karıştırın. Ocağı kapatın ve doğranmış maydanozu ekleyip karıştırın. Hazırladığınız iç harcı bir kenara koyun ve soğumaya bırakın. 🌿