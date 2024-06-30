Plajda, piknikte, kahvaltıda ayıla bayıla yiyeceksiniz: Annelere en pratik ve sağlıklı rulo krep tarifi!

Çayın yanında mükemmel olan bu Türk usulü sandviç tarifini mutlaka denemelisiniz! Patates ve baharatlarla hazırlanan iç harcı, taze lavaş ekmeğiyle buluştuğunda ortaya çıkan lezzet sizi mest edecek. İşte plajda, piknikte tadına doyamayacağınız o tarif...
MALZEMELER 🥔🥙
Baharat Karışımı için:
2 çay kaşığı kırmızı toz biber 🌶️
2 çay kaşığı kişniş tozu 🌿
1 çay kaşığı karışık baharat (pul biber, kimyon, kekik) 🌱
2 çay kaşığı kavrulmuş kimyon tozu 🥄
½ çay kaşığı zerdeçal tozu 🌟
½ çay kaşığı karabiber 🌑
1 çay kaşığı tuz 🧂
2 çay kaşığı sumak 🍋
İç Harcı için:
2 su bardağı patates (haşlanmış, soyulmuş ve ezilmiş) 🥔
1 adet ince doğranmış soğan 🧅
2-3 yeşil biber 🌶️
¼ inç rendelenmiş zencefil 🌿
2 diş sarımsak (ezilmiş) 🧄
2 yemek kaşığı doğranmış maydanoz 🌿
1 yemek kaşığı zeytinyağı 🫒
1 yemek kaşığı baharat karışımı 🥄