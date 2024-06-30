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Depremden sağ kurtuldu LGS'de 1. oldu!

Efe Talha Parlak, asrın depremine Ebrar Sitesi'nde yakalandı. Bin 400 kişi öldü, o şans eseri sağ çıktı. Çadırda yaşadı. Çok çalıştı. LGS'de 1. olmayı başardı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Haziran 2024 Güncelleme 30 Haziran 2024, 06:59
Depremden sağ kurtuldu LGS’de 1. oldu!

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Türkiye, Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'ni 7.7 ve 7.6'lık depremlerle tanıdı. 22 bloklu beton canavarlar, bin 400 can aldı. İşte o binalardan birinde Efe Talha da vardı! Küçük adam, şans eseri kurtulmayı başardı. Ama birçok sevdiğini o enkazda bıraktı. Ailesiyle çadırda yaşadı. Psikolojik destek aldı. Yine de hayata sarıldı. Sürekli ders çalıştı. Karşılığında da LGS'de birinciliğe ulaştı. Bize de tek cümle söylemek kaldı: Helal olsun evlat!

'EFE'RİN SANA!
Kahramanmaraş'taki depremde yıkılan Ebrar Sitesi'nde sağ kurtulan Efe Talha, "Depremzedeler için birinci olacağım" diye ant içti. LGS'de ipi göğüsledi.

Türkiye'de bu yıl 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin girdiği LGS'de 352 aday tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Bunların arasında, bir depremzede öğrenci de adını yazdırdı. Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan ve bin 400 kişiye mezar olan 22 bloklu Ebrar Sitesi'nde T Blok'ta ailesi ile birlikte depreme yakalanan Efe Talha Palabıyık'ın da birçok yakını enkaz altında kaldı. Kendisi ve ailesi yaralı olarak kurtulmayı başardı. Deprem süreci sonrası yakın akrabalarını kaybetmenin hüznünü yaşayan Palabıyık, LGS'de tüm soruları doğru cevapladı.

HEDEFİ TAM TUTTURDU
500 tam puan aldı. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yakın akrabaları için kendisine hedef koyduğunu belirten Palabıyık, "Vefat etmiş yakınlarımı da gururlandırmak amacıyla kendimi ders çalışmaya ve Türkiye birinciliğini almak için hedefledim. Çadırda çalıştım. Soruların tamamına doğru cevap vermeye odaklandım. Stresim oldu ama sözel bölüme girdikten hemen sonra gitti. Bundan sonraki hedeflerimde de İstanbul'da tercih edeceğim okullarda başarılar elde etmek" diyerek yaşadığı mutluluğu anlattı.

Anne Fatma Palabıyık ise "Şu an çok gururluyum, güzel duygular içerisindeyiz. Sayılı kişiler içerisinde benim oğlum da var diyorum. Bunu oğlum çok zor şartlarda, okulunun desteği ile gerçekleştirdi" şeklinde konuşarak mutluluk gözyaşlarını akıttı.

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