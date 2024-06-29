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Sevgi Sabancı 340 milyar liralık banka devindeki paylarını istedi!

İhsan Sabancı’nın resmi olmayan ilişkisinden olan Sevgi Sabancı, aile mirasının kendisinden haksız yere alındığını söyledi. 340 milyar lira değerindeki Akbank hisselerinden payını istedi

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Haziran 2024 Güncelleme 29 Haziran 2024, 07:03
Sevgi Sabancı 340 milyar liralık banka devindeki paylarını istedi!

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Merhum adamı İhsan Sabancı'nın evlilik dışı ilişkisinden olan 3 çocuğundan 61 yaşındaki Sevgi Sabancı, aile mirasının kendisinden haksız yere alındığını iddia ederek mahkemeye gitti. Sabancı Holding'in bünyesindeki 340 milyar liralık piyasa değerine sahip Akbank'taki hisselerinin payını istedi. Aralarında Güler Sabancı, Yakup Sabancı, Hacı Ömer Sabancı Holding ve Akbank'ın da olduğu 7 kişi ve şirketi dava etti. İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açılan davayla beraber aileye karşı toplamda 9 ayrı dava bulunduğu öğrenildi. Sevgi Sabancı, hem dedesi Hacı Ömer Sabancı'dan gelen 48'de 1 oranında payını hem de babaannesi Sadıka Sabancı'dan gelen 36'da 1 oranındaki payının tarafına tahsil edilmesini talep etti. Her iki ismin de vefat etmesi sonrası mirasın Sabancı ailesi arasında bölüştürülmesinden dolayı, Sevgi Sabancı'nın açtığı davada ne kadar pay alması gerektiği tespit edilecek.

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