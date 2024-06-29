Mersin’de zincirleme kaza! Otobüs karşı şeride geçti: 2 ölü, 35 yaralı

Karşı şeride geçen otobüs, yine Akkuyu NGS'de görevli olan Uzman Çavuş Y.D'nin kullandığı 27 R 2950 plakalı otomobil ile işçilerin olduğu H.Y. yönetimindeki 31 AIM 470 plakalı otobüse çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Uzman Çavuş Barış Gülçiçek ile otobüste yer alan Ismaılova Ncmannoba'da hayatını kaybetti, 35 kişi ise yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçe devlet hastanesi ile Silifke'de bulunan özel hastanelere kaldırıldı.