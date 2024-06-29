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Bursa'da feci kaza! Yarıştıkları iddia edilen iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Bursa-İzmir Karayolu'nda yarıştıkları iddia edilen 2 otomobilin birbirine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Giriş Tarihi 29 Haziran 2024, 09:20 Güncelleme 29 Haziran 2024, 09:20
Bursa’da feci kaza! Yarıştıkları iddia edilen iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

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Kaza saat 04.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi Bursa-İzmir Karayolu'nda meydana geldi.


2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI
İddiaya göre, Muzaffer Samet Turna (23) 34 HBC 281 plakalı otomobili ile İzmir istikametinde seyir halindeyken, Berkay Süreyya'nın kullandığı 16 NJ 505 plakalı otomobille yarışmaya başladı. Aşırı sürat nedeniyle sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 2 otomobil çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle iki otomobil de savrulurken, Turna'nın kullandığı araç yol kenarındaki ağaçlara çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ve sağlık ekipleri araç içinde sıkışan Muzaffer Samet Turna ile arkadaşı Yusuf Canpolat'ı bulundukları yerden çıkardı.

Muzaffer Samet TurnaMuzaffer Samet Turna

MUZAFFER SAMET TURNA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yapılan kontrollerde Turna'nın olay yerinde hayatını kaybettiği, ağır yaralanan Canpolat'ın da Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Yarış halindeki araçlardan diğerinin sürücüsü Süreyya ise kontrol amaçlı Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Devrilen ağaçlar ve kazaya karışan araçların çekilmesiyle, tek şeritten sağlanan trafik tamamen açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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