Kurye Ata Emre Akman’ı katleden zanlıdan pişkin savunma!

Balıkesir'de zincir restoranda kurye olarak çalışan üniversiteli Ata Emre Akman (20), motosikletle sipariş bıraktığı binadan çıkarken E.Ö. (17) tarafından önü kesildi. E.Ö, Akman'ı vücudunun 25 yerinden bıçaklayarak hayattan kopardı. Zanlı, ailesiyle yaşadığı eve operasyon düzenlenip yakalandı. Saklanmasına yardımcı olan baba Orhan Ö. gözaltına alındı.

İKİSİ DE YALANLADI

'Kasten yaralama' ve 'Tehdit'ten 6 ayrı suç kaydı bulundu. E.Ö. mahkeme tarafından tutuklandı. Babası serbest bırakıldı. E.Ö.'nün ifadesinde, "Sultan'ın bize yaşattıklarını düşünmeye başlayınca öfkelendim. Yanıma bıçağımı aldım ama amacım onun evini taşlamaktı. Motokuryeyi gördüm. Her ne kadar 25 defa bıçak sallamışsam da o gün o hisse beni neyin sevk ettiğini hatırlamıyorum" dedi. Orhan Ö.'nün ise ifadesinde, "Sarhoştum. O gün uyuyakaldım. Olayla ilgim yok." diye konuştu. Baba ile oğlunun tutukluluk hallerinin devamına karar veren hakim, duruşmayı 12 Temmuz'a erteledi.