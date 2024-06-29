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Deniz Akkaya mesajları paylaştı kızı dava açtı! 3 ay tedbir kararı aldırdı

Deniz Akkaya, kızı A.Ö. ile yaptığı telefon görüşmelerini sosyal medyadan paylaştı. A.Ö. ise babası ile mahkemeye gidip annesine dava açtı. 3 ay tedbir kararı aldırdı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Haziran 2024 Güncelleme 29 Haziran 2024, 07:03
Deniz Akkaya mesajları paylaştı kızı dava açtı! 3 ay tedbir kararı aldırdı

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Manken Deniz Akkaya, kendisini balkona kilitleyen kızı A.Ö. ile birbirine girdi. Küçük kız annesinden şiddet gördüğünü belirtti. A.Ö. devlet korumasına alınırken mahkeme A.Ö.'yü geçici süreyle babası Efe Önbilgin'e verdi. Ama tartışma bitmedi. Akkaya kızıyla olan yazışmaları sosyal medyadan ifşa etti. Bunun üzerine Efe Önbilgin kızı A. ile Aile Mahkemesi'ne gitti.

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Efe Önbilgin ve kızı, Deniz Akkaya'nın kendilerine yönelik sosyal medya hesabı üzerinden açıklamaları sonrası mahkemeden tedbir istedi. Talebi değerlendiren mahkeme Deniz Akkaya'ya, eski eşi Efe Önbilgin ve kızı A. adına; şiddet mağduruna yönelik olarak 'Tehdit, hakaret, aşağılama veya küçümseme içeren söz ve davranışlarda bulunmaması', 'Korunan kişiyle iletişim aracıyla rahatsız etmemesi için 3 ay tedbir kararı getirdi. (Armağan YILMAZ)

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