Ankara’da motokurye Samet Özgül’ü bıçaklayarak öldürmüşlerdi! Mahkeme tüm kararlar bozdu! | Beraat...

Başkentte, trafikte "yol verme" tartışmasında motokurye Samet Özgül'ün bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada istinaf, ilk derece mahkemesinin kararını bozdu.

AİLESİ VE ARKADAŞLARI HAZIR BULUNDU

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Halil İbrahim Demirci ile tutuksuz sanıklar Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz katıldı. Maktul Samet Özgül'ün ailesi ve arkadaşları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Yargılanmanın biteceğini, dosyanın karara bağlanacağını belirten Mahkeme Başkanı, maktul Özgül'ün yakınlarına söz verdi.

Mahkemeden sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep eden Samet Özgül'ün kardeşi Berna Özgül, tüm sanıkların birlikte hareket ettiklerini, cinayeti müşterek işlediklerini öne sürdü.