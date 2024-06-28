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Ankara'da motokurye Samet Özgül'ü bıçaklayarak öldürmüşlerdi! Mahkeme tüm kararlar bozdu! | Beraat...

Ankara'daki motokurye cinayeti davasında istinaf kararı açıklandı. Mahkeme heyeti, 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen motokurye Samet Özgül'ün davasında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum edilen sanık Halil İbrahim Demirci'yi 25 yıl hapis cezasına çarptırırken, "kasten öldürmeye yardım" suçundan 12'şer yıl ceza alan sanıklar Bülent Açıkgöz ve Mustafa Demirci'nin ise daha önce verilen 12'şer yıl hapis cezası kararını bozarak beraatine karar verdi.

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 19:01 Güncelleme 28 Haziran 2024, 19:02
Ankara’da motokurye Samet Özgül’ü bıçaklayarak öldürmüşlerdi! Mahkeme tüm kararlar bozdu! | Beraat...

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Başkentte, trafikte "yol verme" tartışmasında motokurye Samet Özgül'ün bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada istinaf, ilk derece mahkemesinin kararını bozdu.

AİLESİ VE ARKADAŞLARI HAZIR BULUNDU

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Halil İbrahim Demirci ile tutuksuz sanıklar Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz katıldı. Maktul Samet Özgül'ün ailesi ve arkadaşları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Yargılanmanın biteceğini, dosyanın karara bağlanacağını belirten Mahkeme Başkanı, maktul Özgül'ün yakınlarına söz verdi.

Mahkemeden sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep eden Samet Özgül'ün kardeşi Berna Özgül, tüm sanıkların birlikte hareket ettiklerini, cinayeti müşterek işlediklerini öne sürdü.

SAVCI, BERAAT TALEP ETTİ

Müşteki ifadelerinin ardından mahkeme başkanı, cumhuriyet savcısına görüşünü açıklaması için söz verdi.

Savcı görüşünde, sanık Halil İbrahim Demirci'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını, Bülent Açıkgöz ile Mustafa Demirci'nin ise beraatlerini talep etti.

"HAKLARINI HELAL ETSİNLER"

Savcının görüşüne karşı söz alan Halil İbrahim Demirci, önceki savunmalarında belirttiği gibi babası Mustafa Demirci'yi savunmak için hareket ettiğini öne sürüp, "Çok pişmanım, haklarını helal etsinler." dedi.

Sanıklar Açıkgöz ve Demirci de savcının görüşüne katıldıklarını belirttiler.

MAHKEME, VERİLEN KARARLARI BOZDU

Daha sonra kararını açıklayan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin, sanıklar Bülent Açıkgöz ve Mustafa Demirci hakkında "kasten öldürmeye yardım" suçundan verdiği 12'şer yıl hapis cezası kararını bozarak, sanıkların beraatlerine karar verdi.

Sanık Halil İbrahim Demirci hakkında "kasten öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezasını da bozan daire, Demirci'yi 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

3 KİŞİNİN BIÇAKLI SALDIRISINA UĞRAMIŞTI

Motokurye Samet Özgül, 5 Kasım 2022'de Keçiören'in Etlik semtinde, trafikte yol verme yüzünden tartıştığı 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğramış, ağır yaralanan Özgül tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından iddianame düzenlemişti.

Davayı gören Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Halil İbrahim Demirci'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet, Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz'ü ise aynı suça yardımdan 12'şer yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

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