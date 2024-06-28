Müge Anlı ekranlara böyle veda etti! 230 adet cinayet dosyası aydınlatıldı! Yeni sezon ne zaman başlayacak?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan ve sabah kuşağının vazgeçilmezi haline gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert, bugün (28 Haziran Cuma) sezon finali yaptı.
230 ADET CİNAYET DOSYASI AYDINLATILDI
Yaptığı her yayınla çok konuşulup gündem oluşturan Müge Anlı ve ekibi, 16 sezon boyunca 230 adet cinayet dosyasını aydınlattı.
Araştırmacı gazeteci Anlı'nın oluşturduğu "Pati Buldular" projesiyle 738'e yakın kayıp patiyi yuvasına kavuşturdu. Projenin faaliyete geçtiği ilk günden bu yana pati buldular internet sayfası patili dostlarla doldu taştı. Bir diğer proje olan, kaybolma riski yüksek vatandaşlarımız için hayata geçirdiği Sevgi İzi Projesi, bu yıl da hız kesmeden sürdü ve 1117 vatandaşımız sağ salim bulunarak ailelerine teslim edildi. 4 Bin 910 kaybı buldu, ayrı düşmüş bin 62 ailemizi birbirileriyle kavuşturdu.
Gözyaşları silindi, mutluluk inşa edildi.
Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi sarsan deprem sonrası, ihtiyaçlar doğrultusunda; onlarca farklı kategoride, el birliği ile 1 tır dolusu yardım paketleri hazırlandı.
• 2 bin 610 adet atkı, bere, eldiven
• 1.825 kişi için kıyafet
• 1.250 adet bebek yeleği
• 890 adet mont
• 689 çift ayakkabı
• 560 adet oyuncak
• 5 bin kırtasiye malzemesi
• 10 adet jeneratör, battaniyeler, hazır gıda ve hijyen ürünlerini ihtiyaç bölgelerine ulaştırıldı.
• 300 adet akülü ve manuel araç gönderildi.
Toplamda 10 adet tır deprem bölgelerine ulaştırıldı.