Müge Anlı ekranlara böyle veda etti! 230 adet cinayet dosyası aydınlatıldı! Yeni sezon ne zaman başlayacak?

MÜGE ANLI VE DOSTLARI İYİLİKTE YARIŞTI! Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ve Kızılay iş birliği ile rekor bağış kampanyalarına imza atıldı. Kızılay ile iş birliği içinde rekor bağış kampanyalarına imza atıldı. Müge Anlı ve Dostları adıyla ülkemize 3'ü sabit olmak üzere toplam 103 aşevi kazandırdık. Arakan'lı Müslümanlar için Bangladeş'te 492 konutluk Müge Anlı Mahallesi inşa etti.

Sezon finali yapan Anlı duygularını, "Her zaman söylüyorum ne yaptıysak beraber yaptık. İyi ki varsınız. Biz kocaman bir aileyiz. Tanıdığım tanımadığım birçok insan bir karşılık beklemeden sadece iyilik yapmak için bu sezonda da birbirine sarıldı. Nelerin üstesinden gelmedik ki hep beraber. Olayların çözülmesinde ufak ya da büyük katkısı olan herkese minnettarım. Her birinize teşekkür ediyorum. İki ay sonra azalmadan çoğalarak yine ekran başında hep beraber olalım." diyerek dile getirdi.