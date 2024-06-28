SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Müge Anlı ekranlara böyle veda etti! 230 adet cinayet dosyası aydınlatıldı! Yeni sezon ne zaman başlayacak?

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan sabah kuşağının vazgeçilmezi Müge Anlı ile Tatlı Sert, bugün ( 28 Haziran Cuma) sezon finali yaparak ekrana kısa bir ara verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 17:36 Güncelleme 28 Haziran 2024, 17:46
Müge Anlı ekranlara böyle veda etti! 230 adet cinayet dosyası aydınlatıldı! Yeni sezon ne zaman başlayacak?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan ve sabah kuşağının vazgeçilmezi haline gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert, bugün (28 Haziran Cuma) sezon finali yaptı.

230 ADET CİNAYET DOSYASI AYDINLATILDI
Yaptığı her yayınla çok konuşulup gündem oluşturan Müge Anlı ve ekibi, 16 sezon boyunca 230 adet cinayet dosyasını aydınlattı.

Araştırmacı gazeteci Anlı'nın oluşturduğu "Pati Buldular" projesiyle 738'e yakın kayıp patiyi yuvasına kavuşturdu. Projenin faaliyete geçtiği ilk günden bu yana pati buldular internet sayfası patili dostlarla doldu taştı. Bir diğer proje olan, kaybolma riski yüksek vatandaşlarımız için hayata geçirdiği Sevgi İzi Projesi, bu yıl da hız kesmeden sürdü ve 1117 vatandaşımız sağ salim bulunarak ailelerine teslim edildi. 4 Bin 910 kaybı buldu, ayrı düşmüş bin 62 ailemizi birbirileriyle kavuşturdu.

Gözyaşları silindi, mutluluk inşa edildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi sarsan deprem sonrası, ihtiyaçlar doğrultusunda; onlarca farklı kategoride, el birliği ile 1 tır dolusu yardım paketleri hazırlandı.
• 2 bin 610 adet atkı, bere, eldiven
• 1.825 kişi için kıyafet
• 1.250 adet bebek yeleği
• 890 adet mont
• 689 çift ayakkabı
• 560 adet oyuncak
• 5 bin kırtasiye malzemesi
• 10 adet jeneratör, battaniyeler, hazır gıda ve hijyen ürünlerini ihtiyaç bölgelerine ulaştırıldı.
• 300 adet akülü ve manuel araç gönderildi.
Toplamda 10 adet tır deprem bölgelerine ulaştırıldı.

Pandemi sürecinde teknolojik desteğe ihtiyaç duyan 95 öğrencimize tablet gönderildi. 302 tane bilgisayar, fotokopi makinası ve projeksiyon cihazı gönderildi.

MÜGE ANLI VE DOSTLARI İYİLİKTE YARIŞTI!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ve Kızılay iş birliği ile rekor bağış kampanyalarına imza atıldı. Kızılay ile iş birliği içinde rekor bağış kampanyalarına imza atıldı. Müge Anlı ve Dostları adıyla ülkemize 3'ü sabit olmak üzere toplam 103 aşevi kazandırdık. Arakan'lı Müslümanlar için Bangladeş'te 492 konutluk Müge Anlı Mahallesi inşa etti.

Sezon finali yapan Anlı duygularını, "Her zaman söylüyorum ne yaptıysak beraber yaptık. İyi ki varsınız. Biz kocaman bir aileyiz. Tanıdığım tanımadığım birçok insan bir karşılık beklemeden sadece iyilik yapmak için bu sezonda da birbirine sarıldı. Nelerin üstesinden gelmedik ki hep beraber. Olayların çözülmesinde ufak ya da büyük katkısı olan herkese minnettarım. Her birinize teşekkür ediyorum. İki ay sonra azalmadan çoğalarak yine ekran başında hep beraber olalım." diyerek dile getirdi.

Müge Anlı, yeni sezonda da uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına kilitleyecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan cuma sonrası Esad’la görüşme için tarihi açıklama: Geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz
Türkiye FATF’ın gri listesinden çıktı! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek paylaştı: Başardık! | Yatırım akışı hızlanacak
CASPER NİRVANA
İBB fena yakalandı: Trol hesap yerine resmi hesaptan paylaştılar! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e küfürlü yanıt...
Fenerbahçe Batshuayi’yi aramayacak! Forvete süper yıldız geliyor
FETÖ’cü Akın İpek’in yalısı satıldı! İşte bedeli
Türk Telekom
Müdür yardımcısı Mahir Çoğaç cinayetinde çarpıcı gelişme! İnfaz emri Yunanistan’dan mı geldi? Dikkat çeken çete detayı
Galatasaray’a wonderkid! Genç yıldız için müjdeli haber geldi
Joe Biden’ın düellodaki kötü performansı destekçilerini çıldırttı! Demokratlar kara kara düşüyor! | ABD medyası yerden yere vurdu: Felaket
İkinci Seçil Erzan vakası! Denizbank Bornova şubesi müdüründen yüksek karlı fon dolandırıcılığı! Aralarında Karşıyaka Spor Kulübü’nün yöneticileri de var
TÜRKSAT 6A’nın uzaya fırlatılış tarihi belli oldu! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı
MEB LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024 - LGS sonuçları MEB e-Devlet sorgulama nasıl yapılır? meb.gov.tr
Bayern Münih’in yıldızı Beşiktaş’a: Anlaşma tamam! Başkan almaya gidiyor
Küresel sancının perde arkası! Ukrayna, Gazze, Lübnan, Bolivya... Batı ülkeleri vatandaşlarını uyardı: Terk edin! ABD’nin ’yeni düzen’ planına bir de böyle bakın
SON DAKİKA