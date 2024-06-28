Balıkesir Altıeylül’deki orman yangını kontrol altına alındı

10 ARAÇLA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Bölgede 90 personelden oluşan ekipler, 2 helikopter, 2 uçak, 12 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 10 iş makinesi ve diğer kurumlardan gelen 10 araçla yangına havadan ve karadan müdahale etti.