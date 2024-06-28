İstanbul’da durduk yere çöken tabut binalar! Son 6 ayda 17 vaka! Kentsel dönüşüm şart

Büyük bir felaketin ucuz atlatıldığı olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. 40 kişinin yaşadığı bina sakinleri Bahçelievler Belediyesi tarafından otellere yerleştirilirken, ilk 3 katı çöken bina nın kontrollü yıkımı da tamamlandı.

"1999 ÖNCESİ YAPILAR RİSKLİ"



Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, 1980'de inşa edilen 4 katlı bir binaya 1994'te 3 kat daha yapıldığını kaydederek, "7 katlı binada gece yoğun bir ses gelince komşularımız çıkıyor dışarı ve 3 katı çöküyor" dedi.

Başkan Bahadır "1999'dan önce yapılan her bina güvensiz ve çürüktür. Bu binalarda bir daire başvuruda bulunduğunda o binadan karot örneği alınır ve yarısı bizden ile hem mal sahibi ve müteahhit kazanır.