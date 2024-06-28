İstanbul’da durduk yere çöken tabut binalar! Son 6 ayda 17 vaka! Kentsel dönüşüm şart

İstanbul, yaşanması beklenen depremin uyarıcısı niteliğindeki bir faciayı daha ucuz atlattı. Bahçelievler ilçesinde 1980'de inşa edilen 7 katlı binada dün sabah kısmi çökme meydana geldi.
İstanbul, yaşanması beklenen depremin uyarıcısı niteliğindeki bir faciayı daha ucuz atlattı. Bahçelievler ilçesinde 1980'de inşa edilen 7 katlı binada dün sabah kısmi çökme meydana geldi.
Gece uyurken duydukları çatlama seslerine uyanan apartman sakinleri ölümden kıl payı kurtuldu.
Dün sabaha karşı saat 04.45 sıralarında Bahçelievler ilçesi, Zafer Mahallesi, Yadigar Sokak'ta bulunan ve 1980'de 4 kat olarak inşa edilen 7 katlı binada kısmi çökme meydana geldi.
Büyük bir felaketin ucuz atlatıldığı olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. 40 kişinin yaşadığı bina sakinleri Bahçelievler Belediyesi tarafından otellere yerleştirilirken, ilk 3 katı çöken binanın kontrollü yıkımı da tamamlandı.
"1999 ÖNCESİ YAPILAR RİSKLİ"
Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, 1980'de inşa edilen 4 katlı bir binaya 1994'te 3 kat daha yapıldığını kaydederek, "7 katlı binada gece yoğun bir ses gelince komşularımız çıkıyor dışarı ve 3 katı çöküyor" dedi.
Başkan Bahadır "1999'dan önce yapılan her bina güvensiz ve çürüktür. Bu binalarda bir daire başvuruda bulunduğunda o binadan karot örneği alınır ve yarısı bizden ile hem mal sahibi ve müteahhit kazanır.
4 binadan karot alındı. 2 binada enkaz hasarı var. 2 bina da tedbiren boşaltıldı" diye konuştu. Başkan Bahadır, "İlçede yorgun binalar var. 265 binada yıkım süreci başlatıldı. Kentsel dönüşüm kapsamında karotları alındı, yıkımları yapılacak. 30 ile 90 gün süre verildi" dedi.
Öte yandan aynı gün öğleden sonra 13.45 sıralarında aynı ilçede bu kez Güngören Sokak'taki 4 katlı binanın en üst kat balkonunda çökme meydana geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı taramaya göre, kent genelinde çökme riski bulunan 1556 bina var. İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Yıldırım, "2000 öncesi mühendislik hizmeti göremeyen çok binalar yapıldı.
Elle beton döktüler. Sadece beton kalitesi değil, kullanılan çimentolarda torba çimentoydu" dedi. Eski yapılarda elenmeden kullanılan deniz kumuna dikkat çeken Prof. Dr. Yıldırım, "Kabuklar betona yerleşmiş.
Küçük irili ufaklı. Midye kabuğuyla yaptığınız betonu sıkıştırılmış bir beton yapamazsınız. Gevşek bir beton olur. Bu gevşek beton da dışarıdan rutubet almaya müsaittir.
Paslanma olur yani. Paslanma olduğunda demir hacminin 5-6 katı genişler ve betonu patlatır. Bu gibi binalarda durup dururken yıkılma görebilirsiniz" dedi.
6 AYDA 17 VAKA MEYDANA GELDİ
Sabah'ta yer alan habere göre, son olaydan hareketle milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul'da son dönemde yaşanan çökmeleri mercek altına alındı. Sadece 2024 yılının ilk 6 ayında 17 ayrı noktada çökme yaşandı.
25 gün önce de İstanbul Küçükçekmece'de 3 katlı bir bina çökmüş, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştı.
Yapılan incelemede çöken 35 yıllık binaya "1.5 kat kaçak" ek yapıldığı ve bina yapımında "deniz kumu kullanıldığı ortaya çıkmıştı. İşte son dönemde yaşanan başlıca olaylar:
Bahçelievler - Güngören Sokak - Balkon çöktü - 27 Haziran 2024
Bahçelievler – Yadigar Sokak - Binada kısmı çökme oldu - 27 Haziran 2024
Fatih – Söğütlü Bakkal Sokak – Kullanılmayan 2 katlı tarihi bina çöktü - 8 Haziran 2024
Kartal – Ardıç Ağacı Sokak – 4 katlı binadaki bir dairenin balkonu çöktü - 6 Mayıs 2024
Bahçelievler – Hilal Sokak – 5 katlı binanın balkonunun sıvaları döküldü, bina tedbiren boşaltıldı - 4 Haziran 2024
Küçükçekmece – Belediye Caddesi-Geçit Sokak – 4 katlı bina çöktü. 1 ölü, 8 yaralı - 2 Haziran 2024
Avcılar – Birtan Sokak – Binanın balkonu çöktü, kentsel dönüşüme alındı - 2 Mayıs 2024
Avcılar- Nurel Sokak – İstinat duvarı yıkılan 4 katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi – 25 Nisan 2024
Kartal – Saraylar Caddesi – 5 katlı binanın birinci kat dairesinin balkonu çöktü. Balkondaki kadın yaralandı - 9 Nisan 2024
Esenler – Osmangazi Caddesi – Kontrollü yıkım sırasında bina çöktü - 1 Nisan 2024
Ataşehir – 3004 Caddesi - 3 katlı binada bir dükkânın üstündeki dairenin balkonu çöktü - 23 Ocak 2024
Ümraniye – Elmalıkent Mahallesi – Metro çalışmalarında hasar alan iki bina yıkıldı – 18 Ocak 2024
Güngören – Haznedar Bahçe Sokak – Bina yıkımı esnasında yanındaki 2 binanın duvarında hasar oluştu - 12 Ocak 2024
Üsküdar – Güzeltepe Mahallesi – 6 bloklu sitede açık otoparkın istinat duvarı inşaat çalışması nedeniyle çöktü. 4 katlı 20 daireli apartman tedbir amaçlı boşaltıldı - 11 Ocak 2024
Maltepe – Akşemsettin Caddesi – Bina yıkım esnasında caddeye çöktü – 3 Ocak 2024
Kadıköy – Neşe Sokak – Kontrollü yıkım yapılırken binada göçük oluştu. İşçi moloz altında kaldı – 26 Aralık 2023
Esenyurt – Süleyman Demirel Caddesi – Kontrollü yıkım sırasında bina caddeye çöktü – 25 Aralık 2023