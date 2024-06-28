Ata Emre Akman’ın cinayetinde dava başladı! Katil hakim karşısında

"18 YAŞINDAN BÜYÜK" Şüpheli E.Ö.'nün babası O.Ö.'nün de azmettirici olarak yargılandığı davasın ilk duruşması 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Dava öncesinde konuşan ailenin avukatı Özden Başak, Ata Emre'nin öldürülme anı görüntülerinin aile için yayınlanmamasını rica etti. Avukat Başak, "Süregelen durum bugün bir noktaya geldi.

Haberi yaparken olayın oluş anını vermemenizi rica ediyoruz, aile halen o görüntüleri izlemedi. Katilin 18 yaşından küçük olduğu iddiası var. Suçu işlemesi, planlaması, suçu işleme biçimi, tanık ifadelerini dikkate aldığımızda ile biz 18 yaşından büyük olduğu iddiasındayız. Savcılıkta bu anlamda talepte bulunduk. Savcılık bu talebi mahkemeye bıraktı.

Biz İstanbul'dan geldik, katilin 18 yaşından küçük olduğuna kimse inanmıyor görüntü itibarı ile. Failler, genelde haksız tahrike sokmak ister. Görüntüleri incelersek, bizim çocuğumuzun bir dahli yok olaya. Birinci saniyeden sol eli ile boynundan tutup icra hareketine başlıyor. Babası da azmettirici olarak yargılanıyor. Sayın mahkemenin önüne tarihi bir fırsat geldiğini düşünüyoruz" dedi.